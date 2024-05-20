賴清德就職府前驚見「4層樓高藍馬」　身披繁花象徵族群和解

▲高達4層樓高的「雨馬」登上凱道，相當吸睛。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德、副總統蕭美琴今（20日）就職，慶祝大會上安排多項精彩表演，結合台灣多元文化。其中，紙風車劇團將4層樓高的「雨馬」送上凱道，藍色的大型裝置藝術上頭還有表演者載歌載舞，相當吸睛。其實，身披繁花的「雨馬」象徵溫柔而堅定的力量，以及彩虹象徵雨後的和平，代表幸福的約定，是紙風車劇團2021年製作的客家經典劇的角色。

近4層樓高、重量高達7噸的「雨馬」是近10年台灣劇場界最大的行動藝術裝置，紙風車劇團於2021年製作這齣客家劇，並在全台巡迴演出，還曾登上兩廳院藝文廣場。

耐人尋味的是，這齣劇的靈感發想來源，來自於甫被任命為文化部長的作家小野（本名李遠）的作品，故事中有遺忘過往歷史、嚮往美麗的花族，以及是經過災難後逃到花族所在國度的猴族，彼此背負不同傷痛，被傳說為怪獸的雨馬，為兩族帶來和解的祝福，也有著「族群和解」的意味。

除了有客家經典劇登上總統府前廣場表演，今年表演項目也邀請嘻哈歌手自信登上舞台開唱，並用客語、台語演唱歌曲，炒熱現場氣氛，這是嘻哈音樂首度登上就職典禮，寫下里程碑，展現台灣音樂多元風格。

▼紙風車劇團「雨馬」是相當經典的兒童劇角色。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

▼紙風車劇團登上「520總統副總統就職典禮」表演。（圖／攝影中心攝）

▼紙風車劇團登上「520總統副總統就職典禮」表演。（圖／翻攝自總統府直播）