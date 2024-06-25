夾了4層火烤牛肉排！漢堡王「美式花生重磅4層牛堡」只賣5天

▲漢堡王推出美式花生重磅4層牛堡只賣5天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

準備大口吃肉！人氣速食品牌「漢堡王」推出巨大份量「美式花生重磅4層牛堡」，一顆就能爽吃4層100%火烤牛肉，搭配濃郁鹹甜花生醬大口咬下，罪惡爆表，6月27日起限時5天開賣。

▲美式花生重磅4層牛堡吃得到4層牛肉。

漢堡王的「美式花生重磅雙牛堡」驚喜升級，限時5天變身成「美式花生重磅4層牛堡」，原先的2層牛肉直接加倍，一顆就能吃到足足4層100%火烤牛肉，搭配顆粒感濃郁花生醬，再層層堆疊香濃起司、新鮮生菜，一手無法掌握的罪惡美味，肉食愛好者肯定要吃。

「美式花生重磅雙牛堡」單點售價299元，套餐344元，6月27日起至7月1日限時5天吃，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市未販售該品項。

▲SUBWAY首度推出能量沙拉。

另，看準健康意識抬頭，SUBWAY近日則打造全新「SUBWAY能量沙拉」，是以新鮮蔬菜及原型食物作為主要食材，選用花椰菜米加入酪梨泥、生菜絲、番茄、大黃瓜、洋蔥、青椒、醃黃瓜、黑橄欖、墨西哥辣椒等食材，再放進切絲巧達起司，並搭配3種蛋白質主食，包括鷹嘴豆泥、墨西哥辣牛及鮮嫩雞柳。

其中，「鷹嘴豆泥能量沙拉」纖維含量高，並富含優質植物性蛋白，推薦搭配濃郁鄉村醬；「鮮嫩雞柳能量沙拉」雞肉中含有豐富蛋白質，脂肪含量低，飽足感十足，推薦搭配甜蔥醬。

▲墨西哥辣牛能量沙拉推薦搭配墨西哥西南醬，口感微辣好吃。

「墨西哥辣牛能量沙拉」則推薦給運動健身的消費者，運動後補充富含肌酸的牛肉，可幫助強化運動表現，推薦搭配墨西哥西南醬，嗜辣者絕對要搶嚐鮮，每碗售價皆為229元，即日起至8月27日於全門市限時販售。

為歡慶新品上市，至8月27日前凡於門市消費含可口可樂商品滿250元即可參加「暢快美味抽機票」活動，憑消費發票至活動網站登錄，就有機會抽中野餐墊、循環杯等獎項，最大獎送出巴黎來回機票。