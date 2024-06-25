熱爆！7-11思樂冰新口味「鳳梨椰椰」來了　限時2杯0元爽喝

▲7-11思樂冰首度聯名臺虎精釀，將在6月26日開賣全新「臺虎鳳梨椰椰風味」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

連日高溫飆升，體感溫度飆破40度，7-11思樂冰首度聯名臺虎精釀打造全新口味「鳳梨椰椰」，冰冰涼涼的熱帶鳳梨風味椰奶冰沙，喝起來超過癮又消暑；不僅如此，7-11思樂冰也祭出超豐富優惠，最便宜2杯0元爽喝。

7-11思樂冰將在6月26日首度聯名臺虎精釀，神還原品牌人氣「鳳梨酷樂啤」韻味，推出清涼有勁的「臺虎鳳梨椰椰風味」，口味近似經典調酒Piña colada，搭配思樂冰獨特的細緻綿密口感，呈現冰涼甜蜜的熱帶鳳梨風味椰奶冰沙，售價特大杯45元、大杯39元、中杯30元。

7-11還祭出思樂冰一系列優惠，即日起至7月9日止，思樂冰全品項任2杯最低只要0元起；6月26日至7月9日期間每周五六日，思樂冰全品項第2杯7折；OPENPOINT行動隨時取自即日起至8月31日推出思樂冰全口味大杯10杯300元、特大杯10杯320元，可兌換至今年10月31日。

▲6月26日起至7月23日期間購買大杯思樂冰不限口味，再搭配指定69元以上小酒，可享優惠組合價100元；或也可選購指定89元小酒品項，也只要120元。



另外，6月26日起至7月23日期間購買大杯思樂冰不限口味，再搭配指定69元以上小酒，只要100元，小酒品項包含百加得蘭姆酒、傑克丹尼田納西威士忌、絕對伏特加覆盆莓口味、龍舌蘭玫瑰草莓奶酒（酒BAR複合店專賣）等；或也可選購指定89元小酒品項，如龐貝藍鑽特級琴酒、傑克丹尼田納西威士忌（蘋果），也只要120元，炎熱夏天來一杯「大人的思樂冰」，快樂又消暑。

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▲全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」推出2款咀嚼系新品。（圖／全家提供）



全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」則推出2款全新咀嚼系新品，首推「寒天甘蔗檸檬」，使用冷鏈技術鎖住台灣在地甘蔗與檸檬的鮮美，搭配寒天晶球，口感超療癒，另一款為「夏芒粉角青茶」，能品嚐到愛文芒果果肉及Q彈粉角的多重口感，每一口都能享受果香與青茶茶香。

為慶祝這2款全新飲品上市，全家會員可享「寒天甘蔗檸檬」、「夏芒粉角青茶」嚐鮮價49元（原價65元），今（25）日為優惠最後一天，趕快把握便宜喝；另外，自即日起至7月9日購買全家指定果茶飲品，即免費贈送冰塊杯，方便民眾在炎炎夏日自行調製冰飲。