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連3天送雞腿！「本村炸雞」第2家店7／1插旗台北西門町

▲▼本村炸雞。（圖／業者提供）

▲本村炸雞全台第2間門市插旗台北西門。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今年6月強勢登台、有著「紐約最美味炸雞」封號的韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」，驚喜宣布開出全台第2家店了，強勢插旗台北西門町，預計7月1日正式開幕，開幕首3日更祭出限時「送雞腿」優惠，且開放口味任選，炸雞控肯定要衝一波。

▲▼本村炸雞開出全台第2家門市「重慶南店」。（圖／業者提供）

▲▼本村炸雞全台第2家門市「重慶南店」將於7月1日開幕。

▲▼本村炸雞開出全台第2家門市「重慶南店」。（圖／業者提供）

本村炸雞台灣首店於今年6月插旗微風台北車站2樓，時隔不到1個月，宣布開出第2家分店「重慶南店」，選址在台北西門町，店內裝潢運用了大量水泥藝術漆牆面和白色磁磚，搭配黑色吊燈、吧台鐵件吊架和燈箱設計，工業風格濃厚，而灰色鏡子反射紅色光，與紅色透明玻璃互相點綴，打造豐富空間氛圍。

▲▼本村炸雞。（圖／業者提供）

▲開幕首3日內用消費就送雞腿一隻。

本村炸雞重慶南店將於7月1日正式開幕，提供外帶、內用服務，開幕首3日（7月1日至7月3日）更祭出前50組顧客只要內用消費即送雞腿一隻，且開放口味任選。

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲本村炸雞有3種醬料選擇。（圖／記者黃士原攝，下同）

本村炸雞的炸雞是採用雙重炸製工法，並以手工刷醬方式把醬汁均勻刷在炸雞上，既能保有酥脆口感，又能吃到濃郁風味，有招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀3種醬料選擇，並提供綜合（雞翅+雞腿）、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳等部位可選擇，均有S、M、L共3種不同份量，價位從119元至519元不等，依照部位搭配份量而有所不同。

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲炸雞漢堡把韓式炸雞結合美式漢堡。

除炸雞外，本村炸雞也提供多款韓式經典料理及創意小食，其中，韓式五花肉（359元）是以五花肉搭配秘製的沾醬、新鮮蔥絲、蒜片，可包著生菜、芝麻葉一同享用；炸雞漢堡（169元）把韓式炸雞融入至美式漢堡中，柔軟蓬鬆麵包夾入香脆雞腿排，搭配經典醬汁及新鮮生菜，大口咬下超滿足。

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲年糕香腸串是推薦必吃小菜之一。

而店內推薦必吃小菜有牛肉起司薯條（109元）及年糕香腸串（99元），牛肉起司薯條是酥脆薯條搭配濃郁肉香的牛肉與起司的組合；年糕香腸串則把韓國年糕跟香腸串在一起，每一口都能吃到2種截然不同的口感；餐廳裡也提供經典湯鍋類像是有豬肉泡菜鍋（279元）、豬肉辣豆腐鍋（239元）、海鮮豆腐鍋（279元）等。

▲網路代購喊出1000元！Popeyes炸雞開幕首3日每人限購3份。（圖／記者黃士原攝）

▲Popeyes炸雞台灣一號店已於5月30日開幕。

另，Popeyes炸雞台灣一號店則早在5月30日開幕，超高人氣吸引一票炸雞控排隊搶吃，Popeyes除提供肯瓊香料醃漬12小時的極磅爽脆炸雞、招牌勁厚布里歐雞腿堡外，還帶來雞胸肉切塊烹炸的鬆脆小鮮肉雞塊、每隻雞只取2塊製作的鬆脆雞柳條、依循秘方食譜的私房秘製比司吉、以肯瓊香料製作的肯瓊裹漿脆脆薯條，以及正統路易斯安那家常菜─靈魂起司3重奏通心麵。

▲極磅爽脆炸雞。

菜單消費方式為先選主餐、再選配餐，最後還能加點，個人套餐主餐除了勁厚布里歐雞腿堡（原味／辣味）149元，還有極磅爽脆炸雞、鬆脆小鮮肉雞塊兩大炸雞系列，極磅爽脆炸雞（原味／辣味）1入75元，2入150元，爽脆香香啃骨雞5塊99元，鬆脆小鮮肉雞塊5塊99元，9塊165元，鬆脆雞柳條115元。

●本村韓式炸雞Bonchon Chicken重慶南店
地址：台北市中正區重慶南路一段121號（鄰近捷運站-西門站、台大醫院站）
營業時間：11:00-22:00、不分平假日

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