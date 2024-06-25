京都飯店「拒以色列旅客」入住！原因竟是戰爭罪　大使館怒了

▲日本京都一間飯店以「戰爭罪」為由拒絕以色列籍遊客入住，圖為京都清水寺。（圖／記者蔡玟君攝）



記者張方瑀／綜合報導

日本京都是國際熱門觀光景點，但當地一間飯店近日以「戰爭罪」為由，拒絕一名以色列籍遊客入住，引發以色列大使館抗議。京都市政府指出，該飯店違反相關法令，目前已對其提出書面警告；外務大臣上川洋子也表示，以國籍作為拒絕入住的理由是無法解受的。

根據CNN報導，以色列駐東京大使館表示，有一名以色列籍的遊客預訂京都Hotel Material的住宿，結果卻收到飯店員工透過通訊軟體Whatsapp發送的訊息，內容寫明由於加薩衝突因素，所以必須取消顧客在6月預訂的住宿。

其中一條訊息內容寫道，「我們很遺憾地通知您，由於以色列國防軍（IDF）成員在以色列與巴勒斯坦之間的加薩衝突中犯下戰爭罪行，我們無法接受我們認為可能與以色列軍隊有關聯的人的預訂。」

???????????????? Hotels in Japan, now refuse to accept Israeli tourists



Israelis on facebook are claiming that they're being denied lodging at hotels in Japan because harboring anyone with ties to the IDF could be considered accessory to war crimes@pissvortex pic.twitter.com/9c0eVdr7aV — Megatron (@Megatron_ron) June 15, 2024

該名旅客收到訊息後，向以色列駐東京大使館提出了投訴，隨後在京都的另一家飯店重新預訂並繼續旅行。以色列駐日本大使館表示，傳送訊息的是一名低階職員，並非飯店主管。

以色列大使館21日發表聲明指出，這是明顯的歧視案件，不符合日本的商業法規，「這起嚴重事件似乎是由一名僱員的個人政治觀點造成的，無論如何都是不可接受的，飯店必須認真對待這一問題，以防止進一步的傷害，並堅持尊重和平等的價值觀。」

以色列大使館表示，他們已向日本政府遞交了正式的抗議信，但強調兩國之間沒有敵意，「我們知道，這不是日本的普遍特色，也不是日本飯店業的特色，我們知道日本飯店的熱情好客，所以我們希望飯店能採取必要措施，確保這種事情不會再發生。」

《共同社》指出，京都市政府針對此事進行了調查，確認業者違反了日本《飯店經營法》，目前已透過書面和口頭警告該飯店。

日本外相上川洋子也在記者會中表示，以國籍為由拒絕旅客入住是無法接受的，「我們希望所有來日本的遊客都能在參加各種活動時感到安全。」