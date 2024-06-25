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京都飯店「拒以色列旅客」入住！原因竟是戰爭罪　大使館怒了

▲▼京都清水寺，京都旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本京都一間飯店以「戰爭罪」為由拒絕以色列籍遊客入住，圖為京都清水寺。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張方瑀／綜合報導

日本京都是國際熱門觀光景點，但當地一間飯店近日以「戰爭罪」為由，拒絕一名以色列籍遊客入住，引發以色列大使館抗議。京都市政府指出，該飯店違反相關法令，目前已對其提出書面警告；外務大臣上川洋子也表示，以國籍作為拒絕入住的理由是無法解受的。

根據CNN報導，以色列駐東京大使館表示，有一名以色列籍的遊客預訂京都Hotel Material的住宿，結果卻收到飯店員工透過通訊軟體Whatsapp發送的訊息，內容寫明由於加薩衝突因素，所以必須取消顧客在6月預訂的住宿。

其中一條訊息內容寫道，「我們很遺憾地通知您，由於以色列國防軍（IDF）成員在以色列與巴勒斯坦之間的加薩衝突中犯下戰爭罪行，我們無法接受我們認為可能與以色列軍隊有關聯的人的預訂。」

該名旅客收到訊息後，向以色列駐東京大使館提出了投訴，隨後在京都的另一家飯店重新預訂並繼續旅行。以色列駐日本大使館表示，傳送訊息的是一名低階職員，並非飯店主管。

以色列大使館21日發表聲明指出，這是明顯的歧視案件，不符合日本的商業法規，「這起嚴重事件似乎是由一名僱員的個人政治觀點造成的，無論如何都是不可接受的，飯店必須認真對待這一問題，以防止進一步的傷害，並堅持尊重和平等的價值觀。」

以色列大使館表示，他們已向日本政府遞交了正式的抗議信，但強調兩國之間沒有敵意，「我們知道，這不是日本的普遍特色，也不是日本飯店業的特色，我們知道日本飯店的熱情好客，所以我們希望飯店能採取必要措施，確保這種事情不會再發生。」

《共同社》指出，京都市政府針對此事進行了調查，確認業者違反了日本《飯店經營法》，目前已透過書面和口頭警告該飯店。

日本外相上川洋子也在記者會中表示，以國籍為由拒絕旅客入住是無法接受的，「我們希望所有來日本的遊客都能在參加各種活動時感到安全。」

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