京都飯店「拒以色列旅客」入住！原因竟是戰爭罪　大使館怒了

▲日本京都一間飯店以「戰爭罪」為由拒絕以色列籍遊客入住,圖為京都清水寺。(圖/記者蔡玟君攝)



記者張方瑀/綜合報導

日本京都是國際熱門觀光景點,但當地一間飯店近日以「戰爭罪」為由,拒絕一名以色列籍遊客入住,引發以色列大使館抗議。京都市政府指出,該飯店違反相關法令,目前已對其提出書面警告;外務大臣上川洋子也表示,以國籍作為拒絕入住的理由是無法解受的。

根據CNN報導,以色列駐東京大使館表示,有一名以色列籍的遊客預訂京都Hotel Material的住宿,結果卻收到飯店員工透過通訊軟體Whatsapp發送的訊息,內容寫明由於加薩衝突因素,所以必須取消顧客在6月預訂的住宿。

其中一條訊息內容寫道,「我們很遺憾地通知您,由於以色列國防軍(IDF)成員在以色列與巴勒斯坦之間的加薩衝突中犯下戰爭罪行,我們無法接受我們認為可能與以色列軍隊有關聯的人的預訂。」

???????????????? Hotels in Japan, now refuse to accept Israeli tourists



Israelis on facebook are claiming that they're being denied lodging at hotels in Japan because harboring anyone with ties to the IDF could be considered accessory to war crimes@pissvortex pic.twitter.com/9c0eVdr7aV