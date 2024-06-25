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台人瘋買超甜日圓　達人曝1關鍵：何需搶？

▲▼ 日幣、日圓匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲日圓持續貶值。（圖／資料照／記者湯興漢攝））

記者陳俊宏／綜合報導

台灣銀行24日早盤第一次牌告新台幣兌日圓現鈔賣出價，摜出0.2063元，寫出史上最甜價，也讓許多哈日族瘋買日幣。對此，台大醫院感染科前醫師、旅日達人林氏璧認為，如果只是1、2年去一次日本，為何需要搶？

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，一次旅程花的錢現金有限，而且還可以刷卡或是電子支付，其實真的不會差多少的，不用搶，換多了反而用不掉。

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林氏璧說，如果1、2個月就去一次日本的人，8成已經一路搶到滿手是血，快被甜死了，還賺什麼迪士尼樂園和拉麵呢，應該是虧掉幾碗拉麵幾張門票比較對。

▼許多人喜歡去日本玩，圖為東京知名淺草寺。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

▲▼日本旅遊，東京旅遊，東京淺草寺雷門。（圖／記者蔡玟君攝）

林氏璧表示，當然如果專家是針對在日本置產的，要換一定日幣去買房子的人建議，「那我就沒意見了，搶！都搶！」

對此，許多網友留言，「0.23換20萬台幣的路過...」、「2016跟今年都換在高點的我一臉平靜」、「每次看到就有說不出的痛」、「應該不少越攤越平滿手日幣的同路人」、「一堆出國刷卡的，那麼多現金要幹嘛 。」

日本官員喊話拉抬日圓，但效果不彰，台灣銀行24日早盤第一次牌告新台幣兌日圓現鈔賣出價，摜出0.2063元，寫出史上最甜價。匯銀主管表示，日圓想要反彈，必須看9月美國聯準會（Fed）是否降息而定，「主導權不在日本政府手上，官員的口水效果有限。」

▼即日起至2025年8月31日為止，到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

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