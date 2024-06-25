靠賣素人AV狂賺460萬　日男約女高中生「摩鐵拍片」被逮

▲塩田拓海約女高中生到摩鐵拍片，被逮供稱不知對方未成年。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者張靖榕／綜合報導

日本一名24歲男子靠拍素人AV上傳網路色情平台販售，賺進2275萬日圓（約新台幣461萬元），想賺更多的他，日前竟然找來一名就讀高中二年級的未成年女學生拍攝，並承諾會付給對方高額「津貼」，但在旅館就遭警方逮捕。男子供稱「不知對方18歲」，相關人員指出，女學生因為缺錢追星，上網籌措資金因此誤入歧途。

綜合日媒報導，24歲的塩田拓海自2022年2月起，在網路平台「FC2」販售色情影片，2年多來獲利高達2275萬日圓。他今年5月在網路上約了一名未成年的高中女生，在東京都內一間旅館涉嫌拍攝營利用的不雅影片，而且未向對方提出AV相關法規規定必須的文件與合約。

警方在旅館內將塩田拓海依違反《福祉法》、《AV出演被害防治救濟法》等罪嫌送辦；塩田聲稱「我被騙了，不知道她還未滿18歲。」

相關人士指出，女高中生答應「下海」拍片，是因為缺錢追星，才透過手機交友軟體尋找「乾爹」，因此遇見塩田拓海。塩田提出10萬日圓（約新台幣2萬元）的演出費，並向對方索取身分證，但女高中生借用朋友身分證拍照傳給塩田，騙稱自己已經成年。

女高中生卻向警方表示「不知道影片會PO上網」；塩田應訊時則矢口否認犯行，強調不知道自己違反了哪條新版的AV法規。檢警後續調查，女高中生的影片未被公開，網路也未流傳相關消息。