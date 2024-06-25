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逼宮岸田文雄！　前日相菅義偉拋震撼彈：應選出新領袖

▲日本首相岸田文雄民調低落。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄民調低落。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本自民黨籍前首相菅義偉日前表明，該黨國會議員2023年爆出收受政治獻金回扣醜聞，重創民眾信任度，首相岸田文雄遲遲未對此負責是原因之一，因此有愈來愈多人擔心「這樣下去會發生政權更迭」，因此他認為應該在9月黨總裁選舉中選出新領袖。此一發言，形同事實上要求岸田下台。

日本《共同社》報導，菅義偉在自民黨內作為非主流派的關鍵人物，具有一定影響力，而且此前年輕的茂木派成員、眾議員東國幹也要求岸田不要再參選。

菅義偉於2021年10月卸任首相，他本月23日接受日本雜誌《文藝春秋》專訪時表示，自民黨9月推選新的黨總裁，應選出「新的領袖」。他還說，選出新黨魁是可以讓眾人理解，自民黨對改革的想法的最佳機會，若能好好把握，將會是谷底回升的一個契機，不過他目前尚未決定要支持誰。

▲時任官房長官菅義偉於2019年舉起日本新年號「令和」。（圖／路透社）

▲時任官房長官菅義偉於2019年舉起日本新年號「令和」。（圖／路透社）

菅義偉針對黨內議員收受回扣的事件表示，「直到今天，首相（岸田）一直沒有提及（自身的）責任，感到不信任的國民很多。」

日本2019年4月從平成年代步入令和年代，時任內閣官房長官的菅義偉高舉「令和」年號字板，因此被稱為「令和大叔」，2021年卸任首相後，就岸田擔任首相至今。

被視為「岸田接班人」的候選議員也紛紛提及今年的總裁選舉，暗示有意角逐。至於誰最適合擔任自民黨下一任黨魁，目前呼聲最高的是前幹事長石破茂、前環境大臣小泉進次郎、菅義偉、經濟安保大臣高市早苗，支持率分別為23％、15％、8％以及7％。

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