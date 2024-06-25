波音737 Max頻出事　消息人士：恐面臨新一輪訴訟

▲波音737 Max客機在復飛後又出現一連串飛安意外。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

消息人士指出，由於波音737 Max型號飛機頻出飛安意外與致命事故，如今美國多位檢察官敦促國務院，應對波音提起犯罪訴訟。

CNN引述消息人士指出，曾以旗下飛機安全性高、品質好著名的波音，如今卻因為飛機頻頻出現事故，商譽大受衝擊。波音737 Max飛機在2018年至2019年間，接連發生2起致命意外，該型號飛機的安全性與品質因此大受質疑。

阿拉斯加航空旗下一架737 Max今年1月才發生艙門噴飛的意外，波音還被工廠品質保證部門的吹哨者莫霍克（Sam Mohawk）揭露，波音將破損或不合格的737 Max零件隱藏起來並偽造記錄，試圖逃避美國聯邦航空總署（FAA）的監管，最終導致無法追蹤到部分零件的流向。

▲過去以安全、品質著稱的波音，商譽嚴重受損。（圖／路透）



大韓航空一架於本月22日預定從南韓仁川機場飛往台中的班機，在向南飛到濟州島上空時，也出現壓力系統異常，導致驟降3次，從3萬多英尺的飛行高度，快速降到僅剩9000英尺，短時間內驟降了逾2.1萬英尺。結果被發現，該架班機型號正是波音737 Max，再次影響波音商譽。

美國司法部與波音於2021年1月份，針對該公司詐欺聯邦航空總署（FAA）達成和解。儘管司法部當時聲明，「波音員工向美國聯邦航空局傳達誤導性陳述、半真半假及有遺漏的訊息」，隱藏其設計缺陷的潛在問題；然而，2021年簽署的和解協議，將使波音免受任何刑事責任。

波音公司對此拒絕向媒體置評，不過公司向檢察官表示，將對有關公司違反2021年協議的指控提出異議。