全場都是最速男　美奧運百米預選「前5名都不用10秒」

▲美國奧運男子組100公尺短跑預選賽，前五名成績都在10秒之內。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國23日舉行的奧運田徑預選賽上「最速男」雲集，爭搶3個百米短跑參賽資格，結果前五名跑者成績都在驚人的十秒內，其中短跑健將萊爾斯（Noah Lyles）跑出9秒83成績順利拿下奧運門票，有望再次挑戰地表最速男稱號。

萊爾斯是繼短跑世界紀錄保持人博爾特（Usain Bolt）退役後，世界體壇最受矚目的田徑選手之一。在田徑賽場上獲獎無數的他，如今只差一面奧運金牌來證明自己是現役「地表上跑得最快的男人」。

此次美國奧運田徑預選賽最後一輪，9名跑者要爭奪3個代表美國參加奧運100公尺短跑的門票，隨著裁判槍聲一響，跑者們有如子彈般衝向終點，原先跑者們速度相當，但萊爾斯在50公尺後逐漸拉開距離，並在越過終點前提前舉起手指天慶祝。

除了萊爾斯之外，跑出9秒87成績的貝德納雷克（Kenny Bednarek）和9秒88的克利（Fred Kerley）也一同獲得奧運資格，將一同代表美國參加本屆巴黎奧運，至於上屆奧運因禁藥問題而無法參賽的科爾曼（Christian Coleman），則以9秒93的成績排名預選賽第四，無緣代表參加百米短跑，但他預計仍會參加400公尺接力項目。

萊爾斯上屆東京奧運也曾入選美國代表隊，當時他在200公尺項目中獲得銅牌。美國向來是世界田徑大國，奧運選拔賽的激烈程度一向不亞於正式大賽。此次100公尺男子組預選，前5名選手的成績都在10秒以內，就連後一名也跑出10秒22成績，競爭相當激烈。