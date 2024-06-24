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大陸 大陸焦點 特派現場

台灣工商聯參訪團赴京、蘇　明拜會陸全國政協副主席高雲龍

▲▼ 2019年9月8日(周日) 於「第十四屆海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會」歡迎晚宴合影留念，中間為大陸全國政協副主席、中華全國工商業聯合會高雲龍主席，台灣工商企業聯合會楊武男監事會召集人(右四)，澳門中華總商會馬有禮會長(右三)，香港中華廠商聯合會吳宏斌會長(右二)，澳門中華總商會賀定一副理事長(右一)與台灣工商企業聯合會陳仲隆秘書長 。（圖／工商聯提供）

▲ 2019年第十四屆海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會，大陸全國政協副主席高雲龍主席（中）。（圖／工商聯提供）

記者任以芳／北京報導

台灣工商企業聯合會（以下簡稱工商聯）明25日組團赴北京和蘇州，展開5天訪問行程，預計拜會大陸全國政協副主席、中華工商會主席高雲龍，以及海協會會長張志軍。被問及是否幫海基會遞話搭橋樑？工商聯方面表示，此行純粹民間交流見老朋友，再轉往蘇州參訪經貿交流，關心當地台商發展動態。

工商聯晚間發布消息指出，25日至29日共五日，籌組北京、蘇州經貿文化參訪團，由許顯榮監事會主席擔任團長、王明祥理事長擔任執行團長、王屏生榮譽理事長擔任榮譽團長，共有陳仲隆秘書長、常務理事暨大陸委員會徐詠傑主委、李祖嘉常務理事、李錫東行政長、金洲海洋科技陳加仁董事長、和成(中國)有限公司邱士楷董事長、台大楊永明兼任教授等約40位團員一同參加。

本次參訪團預計於25日在北京拜會大陸全國政協副主席、大陸中華全國工商業聯合會主席高雲龍、海協峽會會長張志軍，以及大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會。在北京停留3天後，預計28日將前往蘇州參訪蘇州工業園區規劃展示館及蘇州市的台商企業，並拜會蘇州市有關領導。

由於鄭文燦7日新接任海基會董事長前一天，正好出席工商聯晚間活動，致詞時，特地向台下台商加油打氣，表示自己上任後一定會做好兩岸交流工作，要「存好心、說好話、做好事」，也讓台商也所期待。

賴政府上任滿月之際，大陸21日釋出22條《意見》劍指台獨，如此敏感時機，工商聯按照原定計畫前往北京、蘇州，此行將拜會張志軍，是否也為海基會遞話搭建橋樑？工商聯方面則回應，完全純民間交流，同時拜訪大陸中華工商聯的老朋友，同時前往蘇州參訪最新經貿發展與台商動態。

根據工商聯新聞稿指出，台灣工商企業聯合會與大陸中華工商業聯合會、香港中華廠商聯合會、澳門中華總商會互為對口單位，並且在台北、北京、香港、澳門每兩年一次，輪流舉辦「海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會」，至今已達15屆，為兩岸四地經貿發展作出貢獻。

此次率團團長許顯榮監事會主席過去曾擔任台灣工商企業聯合會四屆理事長，現任太子企業集團總執行長、海基會董事及台灣日本關係協會監事會召集人，其父親許勝發先生自1993年卸任全國工業總會理事長後，成立了台灣工商企業聯合會。

同行成員也是執行團長王明祥理事長為偉特企業集團董事長，偉特研發總部位於台北內湖，工廠則設於大陸及緬旬，從英國凱特王妃出嫁穿的蕾絲長袖婚紗，到藝人林志玲、昆凌等的蕾絲婚紗及藝人林心如的禮服，這些禮服的蕾絲都來自偉特。

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