一鍵去衣！24歲男用AI偽造「7000張裸照」販賣　一張賣6元

▲白男遭海淀警方逮捕。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

北京海淀一名24歲的白姓男子17日遭當地警方逮捕。白男用AI「一鍵去衣」技術，深度偽造淫穢圖片約7000張，再以每張1.5元（人民幣，下同，約台幣6.7元）賣出，圖片涉及多名女性，包括學生、教師、同事、女星。短短數月，白男以此非法手段賺了1萬元（約台幣4.5萬元）。

▲白男使用的AI軟體。（圖／翻攝自微博）

據《央視新聞》報導，北京警方警方日前接獲報案，稱有人在境外的網站上發廣告，只需一張日常生活照片，就可以完成一鍵「去衣」的效果。警方表示，廣告發布後，有不少人聯繫發布者，給他發照片並購買這項「去衣」服務。

▲警方在白男電腦內搜出7000多張AI偽造裸照。（圖／翻攝自微博，上同）

海淀警方循線逮捕一名犯罪嫌疑人白男。白男在審訊時表示，自己原本是網路公司的技術員，這項技術並不是真的「去衣」，而是一種偽造、重繪的技術，「其實可以把它理解為深度的圖片偽造，它並不是真的去掉別人照片上的衣服，都是針對已有的模型和已有的模組進行圖片重繪。」

▲白男發布的「去衣」廣告。（圖／翻攝自微博）

白男主要透過刊登廣告來吸引「買家」，廣告文案寫著「電腦AI去衣，一張1.5元，身邊人、網紅、明星皆可」。警方搜查白男的通訊軟體，就發現有351人透過廣告向白男購買「去衣」服務。

▲▼白男與買家的對話紀錄。（圖／翻攝自微博）



報導指出，目前白男因涉嫌製作販賣淫穢物品牟利，已被檢方起訴。