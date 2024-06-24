人夫外遇護理師「帶回家激戰4天」　正宮當庭播抓姦片反挨告

▲李男帶小三回家做愛遭監視器全錄下，他事後竟反告妻子偷拍。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳佩蓁／桃園報導

桃園一名擔任救護車駕駛的李男外遇護理師陳女，還多次趁妻子回娘家時帶小三回家激戰，但正宮早發現2人有曖昧，悄悄在臥室裝監視器蒐證，將李、陳2人偷情過程全拍下，並在法庭上作為證據提出；事後李不滿遭拍下性愛影片，反告妻子妨害性隱私及不實性影像罪。法官審理認為，李妻並非無故竊錄、攝錄李男非公開活動及性影像，判決李妻無罪，可上訴。

判決指出，李男和妻子結婚僅半年，就出軌護理師陳女，2人不僅相互傳訊「沒有這樣心動過覺得就是你了的這種感覺」、「想念在你懷裡的感覺」、「我剛被你抱著快無法呼吸」、「愛你」，李男還多次趁她回娘家時，帶陳女回住處過夜，並在主臥室的床上發生性關係。

民事部分，桃園地院審理認為，陳女明知李男是已婚之人，卻仍與他發展不正常的男女關係交往，判李、陳2人應連帶賠償李妻40萬元。

不過李妻在民事庭中，提出去年5月20日、25日、26日、27日家中監視器影像，證明李男、陳女在住處發生性行為；李男不滿自己與陳女性交過程被拍下，反告妻子偷拍。

桃園地院審理認為，李妻是信賴其委任律師的專業意見而為竊錄抓姦影片的行為，主觀上應沒有「無故」之故意，且其拍攝手段及地點是裝設攝影機在當時夫妻倆同居的房間而非告訴人的住家或私密場所，法律上難認有過度侵害其隱私權，判決李妻無罪。

