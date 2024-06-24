被黃仁勳點名！　私大到印度招生

▲少子化讓私立大專校院陷入危機，東海大學利用本身優勢販售牛乳冰，更進軍通路市場，希望在困境中突圍。（圖／資料照／CTWANT提供）

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前教育部長潘文忠4月在立法院專案報告時指出，大一新生人數預估在2028年時只剩下15.7萬人，屆時8成學生都可就讀公立大學，私大將面臨極大的招生壓力。為求生存，私校使出渾身解數，有地展開科系整併、公私併或尋求財團奧援，有的另闢財源賣起鮮乳牛奶冰冰品及化妝品，有的乾脆到印度及巴基斯坦招生，期盼在少子化海嘯中倖存。

老牌私校文化大學2023年底校務會議通過，114學年起中國文學系文學組、文藝創作組取消分組，兩者將整併為一學士班。文大中文系中國文學組主任賴昇宏在寫給教師的書信中談到，招生狀況嚴峻，若不整併可能兩組都會被裁併。

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淡江大學外語學院也決定114學年起，將西語系，法語系、德文系、俄語系4系合併成歐語學系。根據淡大教務處統計，過去法文系、西語系，每年招生都有約100人，但112學年已縮減至50人，俄文系更只剩下30人左右，因此不得不轉型。

但合併系所是解方嗎？私校工會副理事長尤榮輝受訪時說，「一般來講就是招生不好就併系，我沒看過併系後會更好的例子，大部分都是併系之後，A系可能拖垮B系，兩個系同歸於盡。」高教工會組織部主任林柏儀認為，若放任各學校自行裁減科系，最可能的是影響學生的教育品質。

▲2023年台科大、華夏科大完成史上首次的「公私併」，由於能保障師生權益，教育部認為可成為未來私校解套方式之一。（圖／翻攝自台科大臉書）

也有私校選擇另闢財源，台中的東海大學結合校內牧場，販售高品質鮮乳和東海大學牛乳冰外，一年就有500萬營收，去年更進軍通路賣冰，同時也經營馬場，開放學生和民眾，報名體驗上課，同樣位於中部的弘光科大，也打進化妝品通路市場，希望增加收入。

日前被輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳點名合作的元智大學，除了積極開設AI課程，也鎖定南洋、印度和巴基斯坦招生。教務長謝建興表示，這些地區擁有數億人口，但優秀學生並非都有能力前往歐美，因此學校將招攬前百分之十的學生到台灣求學。

尋求財團、企業援助，也是解方之一，例如中信金捐資興國管理學院，更名為中信金融管理學院；敏實集團捐資大華科技大學，更名為敏實科技大學，除了解救瀕危私校，也能培養企業人才，不受缺工影響。

不過，公私立大專整併才是教育部最支持的解方。剛上任的教育部長鄭英耀6月5日在「因應少子化大專院校退場議題」上，公開表示去年首例「公私併」台科大合併華夏科大是典範，教育部未來會努力朝這個方向進行。

2023年，台科大、華夏科大個別召開校務會議，兩校均通過「整併計畫書」，採取循序漸進分期整併模式，未來華夏併入台科，校地將為「台科大華夏校區」，過渡期間，台科大提供華夏科大學生圖書館資源，開放修讀學分學程、跨校選修課程免收費、兩校共同規劃學程，台科大也預計以專案方式接收華夏科大現有教職員。

這樣的整併過程，同時保障學生受教權、私校教師工作權益，鄭英耀說，目前高教司、技職司已經在盤點資源，教育部會持續推動，讓私立大專校院對人才培育的使命感得以延續，或技職學校則可轉型單科專門學校。

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