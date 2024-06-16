氣象署83周年署慶限定3天「Open House」　一窺海象太空天氣

▲氣象署將於6月29日至7月1日舉辦「OPEN HOUSE」署慶活動，開放民眾參觀 。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署將於6月29日至7月1日舉辦「OPEN HOUSE」署慶活動，也是氣象署升格後首度開放民眾參觀，氣象署推出仿紀錄片手法拍攝的「降溫告急」氣候電影，呈現全球氣候變遷面對的挑戰，且虛擬攝影棚化身氣象主播的「愛上主播台」，同步提供民眾體驗。

氣象署指出，今年是氣象署83周年署慶，主題為「與海同行-海氣象應用特展」，分成3大區塊，包括海象觀測展示區、氣象應用區、海上風能區，介紹海象觀測及風力發電，亦透過珊瑚復育等環境教育，了解氣候變遷對海洋生態的影響。

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▲氣象署今年83周年署慶，推出「降溫告急」氣候電影。圖為環形劇場。（圖／氣象署提供）

氣象署還找來導演與編劇策畫拍攝「降溫告急」氣候電影，探索氣候變遷的多面向，傳達出「氣候變遷的第一代，還能為地球做點什麼的最後一代」內容，進而引發大眾思考，6月28日首映，署慶期間開放民眾觀看。

因應升格後首次署慶，氣象署今年策畫新展區「天文與太空天氣」，平時民眾無法接觸到的天文觀測儀器，也在署慶期間特別開放，氣象署安排專人導覽大望遠鏡觀測太陽黑子的原理與運作，並解說地震儀、雷達回波圖等各種氣象知識。

▲氣象署專人導覽大望遠鏡觀測太陽黑子的原理與運作 。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今年規劃多項遊戲活動包括密室逃脫、迷你雷達、氣壓山河，透過遊戲讓民眾互動，可以動手親自操作雷達偵測物體或氣壓觀測儀器，從只能從課本學到的知識，直接變成現實中的經歷。相關資訊可至氣象署網站查詢。