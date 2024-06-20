還有12萬人沒領！去年度文化幣使用倒數11天　清空點數秘招曝光

▲112年（2023年）針對18-21歲青年發放的文化成年禮金，使用期限將在6月30日截止。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

文化部在民國112年（2023年）針對18-21歲青年發放的文化成年禮金，使用期限將在今年6月30日截止。文化部今（20）日特別提醒，可把握最後11天時間到文化幣APP領用，同時提供「聰明清空文化幣點數秘招」，讓剩餘點數不多的青年朋友能充分利用。

112年18-21歲的文化成年禮金，自去年6月6日發放以來，已有86.7萬名青年領取，領取率達88%，使用金額逾9.3億元，使用率不遜於歐洲各國，顯示台灣青年朋友對於參與藝文活動的熱情。不過換算下來，約有近12萬青年尚未領取。

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文化部指出，112年度文化幣的領取資格為「出生日期在90年9月1日～94年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士」，只要手機下載文化幣APP，完成註冊，再點選領取成年禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取使用1200點文化幣。沒有手機的青年朋友，也提供洽詢客服申請紙本QR-code方案。



除了鼓勵還沒領取的青年朋友趕快領取，文化部也鼓勵已經領取的青年朋友，現在就找出身邊尚未領取文化幣的朋友，只要邀請2名新朋友在領取時輸入邀請碼，推薦人就可以獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，還可再多獲得10點，回饋無上限。



文化部表示，經分析文化幣後台大數據，目前有部分青年朋友帳戶中，仍有少量的文化幣未使用，大多只剩300點以下。為了幫大家清空點數，文化部也提供剩下100、200、300點的「清空點數小撇步」。

▼112年文化幣使用期限倒數11天，文化部分享「聰明清空文化幣點數秘招」。（圖／文化部）

若文化幣帳戶只剩下100點：可趁著假日走訪博物館、美術館，許多精彩的展覽可以消磨一整個週末，例如國立臺灣博物館正在展出的「捷克城堡與堡邸特展」，探索歐洲中古世紀的城堡藝術及文化。



剩下200點：可找間離家近的獨立書店，享受超好康獨立書店加碼「2點送1點」，將200點放大成300點，無論是哲學、科學、歷史、藝術、漫畫書，都是購買的好選擇。

剩下300點：表演藝術「青年席位」享5折或以下的限量指定席、5折自由座，都還有購買機會；或者到電影院看場國片，都是剩下300點的最好選擇。