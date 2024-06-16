　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／申請千光宮「創業金」5千萬拍電影　內行人一句話吐槽

▲鼓山區千光宮不推「發財金」，而是無上限的創業基金 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山區千光宮主委陳帝生不推「發財金」，而是無上限的創業基金 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

日前《東森新媒體ETtoday》曾經獨家報導鼓山區千光宮要給「創業金」，只要符合相關規定，同時通過專業經理人的審核之後，金額無上限！有不少人提出申請，只是創業內容各式各樣，其中有人說近期缺50萬投資，但得等到資金到位後才能全部告知詳細內容，讓廟方人員忍不住回他：「小心被詐騙」。

千光宮的主委陳帝生表示，近期來申請「無上限創業金」的信函或是親自登門的，件數以及人數都不在少數，目前都有在逐一審核，只是有些內容讓他看了真的是哭笑不得，像是有人說自己是大型企業幕僚，在沈慶京、日月光以及六福飯店底下都做過高階主管，近期投資「商業地產、醫療旅遊事業私募、糖鐵油以及多項新創通路計劃，目前基礎架構已經完成，不過事出緊急，缺乏50萬資金希望千光宮能夠先給，等到拿下後再回報陳主委」。看到這樣的內容，陳主委當然沒有通過這項審核，還善意提醒一句「小心被詐騙」。

▲鼓山區千光宮不推「發財金」，而是無上限的創業基金 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山區千光宮不推「發財金」，而是無上限的創業基金 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山區千光宮不推「發財金」，而是無上限的創業基金 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山區千光宮主祭祀五府千歲 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外千光宮也拿到一份電影拍攝企劃書，經費要求5000萬，企劃書包裝精美，電影卡司說要找鍾欣凌、林美秀、謝盈萱等金馬獎、金鐘獎加身的出色演員，曾經擔任電影劇組的化妝師，同樣也是千光宮「加速中心」創業計劃當中的成員沈采融說，如果照他的卡司全都邀請到的話，片酬就直逼5000萬，剩下不多的錢怎麼拍攝電影？

千光宮主委陳帝生強調，送過來的企劃案，一定要有可行性，「而不是說一個故事，就希望拿到一筆錢，神明的旨意是協助輔導人家，不是救急，而是教你釣魚的方法，所以企劃案會著重在可行性、急迫性以及必要性，能夠解決需求端的概念，若是憑空發想的，其實也沒有辦法變成商業邏輯，這就是一個泡沫式的計劃，就不是一個夢想實現的計劃」。

【相關新聞閱讀】

獨／不是玩笑！「無上限創業金」助正妹開發品牌　主委曝超派背景

3週產2部「五府千歲」動畫　正妹女大生笑：外國AI不識台灣神明

ET快訊
大巨蛋「積水、室內又下雨」災情　遠雄道歉
直擊／華莎OL裝辣瘋「胸前扣子全開」　粉絲暴動
快訊／旅客嚇壞狂通報！1男搭板南線拿銼刀　北捷回應了
行人誤闖國道遭「多車輾過」慘死　查出身分了
快訊／捷運府中站男子拿銼刀！　嚇壞民眾
BMW進楊梅休息站沒減速　追撞7車！19歲男開輔助駕駛失控
拿裸照逼女友打分手砲！　男大生嗆：被告退學就考台大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東KTV店爆衝突　17歲少年持凶器殺死人！法院裁定收容

欠債當街被堵！男遭鋁棒打到腦震盪　警圍捕帶回3人赫見失蹤女

新北翁誤闖國道遭撞倒「多車輾過」　敬老卡查出身分

快訊／捷運府中站男子拿銼刀！嚇壞民眾…5警壓制逮捕

社區總幹事酒醉逞凶！保全遭K破頭　嗆警「我念法律10幾年」

快訊／牛稠埔溪1女疑溺水！耕作失聯岸邊發現雨鞋　無人機搜尋

心痛畫面曝！苗栗貓貍山公園前保時捷起火狂燒　駕駛驚險逃命

台中男騎「小雲豹」消防局前自摔骨折　救護人員秒到場救援

拿裸照逼女友打分手砲！男大生嗆：被告退學就考台大　下場曝光

快訊／台南市永康區民宅火警竄濃煙　1人受困獲救

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

總裁們神祕專機曝光！　黃仁勳、郭台銘都被捕捉

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！　白皙長腿外露…貼心陪男友媽

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

林青霞清大畢業演講送飛吻　「你們都是獨一無二的限量版」

屏東KTV店爆衝突　17歲少年持凶器殺死人！法院裁定收容

欠債當街被堵！男遭鋁棒打到腦震盪　警圍捕帶回3人赫見失蹤女

新北翁誤闖國道遭撞倒「多車輾過」　敬老卡查出身分

快訊／捷運府中站男子拿銼刀！嚇壞民眾…5警壓制逮捕

社區總幹事酒醉逞凶！保全遭K破頭　嗆警「我念法律10幾年」

快訊／牛稠埔溪1女疑溺水！耕作失聯岸邊發現雨鞋　無人機搜尋

心痛畫面曝！苗栗貓貍山公園前保時捷起火狂燒　駕駛驚險逃命

台中男騎「小雲豹」消防局前自摔骨折　救護人員秒到場救援

拿裸照逼女友打分手砲！男大生嗆：被告退學就考台大　下場曝光

快訊／台南市永康區民宅火警竄濃煙　1人受困獲救

邵雨薇合作「北海道攝影師」外拍超美！網一看本尊照笑了：熟悉的包

100元換200！台中「物調券」6／20起發放35萬份　限時到這天

大巨蛋爆「積水、室內又下雨」災情　遠雄道歉：截水溝排水宣洩不及

直擊／暴動！華莎OL裝辣瘋「胸前扣子全開」　坐粉絲大腿霸氣喊老婆

旅客嚇壞狂通報！1男搭板南線掏出「銼刀磨工藝品」　北捷回應了

屏東KTV店爆衝突　17歲少年持凶器殺死人！法院裁定收容

欠債當街被堵！男遭鋁棒打到腦震盪　警圍捕帶回3人赫見失蹤女

新北翁誤闖國道遭撞倒「多車輾過」　敬老卡查出身分

樂團福夢推新單曲　被準金曲歌王Marz23認證：很有發展性

12生肖本周運勢出爐！羊運氣與貴人齊發　牛愛情甜蜜

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

孫安佐IG限動疑亮槍、經紀人稱「測試火槍」　警回應了

即／台體門口嚴重車禍！女騎士四肢變形慘亡

行人深夜闖入國3　遭2車追撞慘死

女直播主「露點求抖內」遭外流！獲賠20萬

中研院研究員偷吃女同事！鹹濕對話曝

台體大前女騎士遭公車輾斃　家屬奔台中認屍

逼童群交拍片共犯判25年　主嫌墜樓亡

基隆女被同事載回家　半路車禍撞成植物人

丈夫吃小三　人妻上網PO她裸照幫約砲

女騎士遭國光客運輾死！奪命影片曝

行人闖國道遭撞亡現場畫面曝！　2車內側車道高速撞上

台中2男用「肉搜神器」賣1筆賺500　

即／台中8米大樹突倒塌！4汽機車挨砸

更多熱門

相關新聞

即／高雄女暈眩「騎上軌道」　害輕軌停駛1hr

即／高雄女暈眩「騎上軌道」　害輕軌停駛1hr

高雄輕軌又發生車輛入侵軌道！一名51歲黃姓女子今(16日)中午12點28分駕駛紅色轎車行駛在大順路一路，突然暈眩恍惚，不慎「騎上輕軌軌道」，導致車輛卡住無法動彈，並影響輕軌運行。警方獲報到場後實施交通疏導管制及測繪，並協助黃姓女駕駛將車輛脫離軌道區，黃女經實施酒測，酒測值為0。

苦主找到了！Line點數1萬2消失　正妹曝心情

苦主找到了！Line點數1萬2消失　正妹曝心情

高雄女違規闖馬路遭撞不治　家屬淚求影像

高雄女違規闖馬路遭撞不治　家屬淚求影像

氣象署83周年署慶限定3天「Open House」　一窺海象太空天氣

氣象署83周年署慶限定3天「Open House」　一窺海象太空天氣

即／高雄公車擦撞行人　男倒地險遭輾

即／高雄公車擦撞行人　男倒地險遭輾

關鍵字：

高雄鼓山千光宮創業基金無上限西虹市首富電影

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

8歲新娘初夜死亡！陰道撕裂失血過多

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳

妹子「買1款台灣伴手禮」吃完大讚：後悔沒多買

賴冠霖正式宣布退圈喊話粉絲：我從沒有跪過

陳庭妮被反鎖飯店！

剃光陰毛…妹子崩潰「尿流到大腿」還亂噴！醫說話了

被逼讓座！北捷OL「上捷運就會呼吸困難、落淚」

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

孫安佐IG限動疑亮槍、經紀人稱「測試火槍」　警回應了

即／台體門口嚴重車禍！女騎士四肢變形慘亡

行人深夜闖入國3　遭2車追撞慘死

快訊／台北市3地淹水警戒　信義區時雨量近70毫米列一級

台電示警「3C充電7做法」恐釀火災！ 睡覺時充秒中

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面