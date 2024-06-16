獨／申請千光宮「創業金」5千萬拍電影　內行人一句話吐槽

▲鼓山區千光宮主委陳帝生不推「發財金」，而是無上限的創業基金 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

日前《東森新媒體ETtoday》曾經獨家報導鼓山區千光宮要給「創業金」，只要符合相關規定，同時通過專業經理人的審核之後，金額無上限！有不少人提出申請，只是創業內容各式各樣，其中有人說近期缺50萬投資，但得等到資金到位後才能全部告知詳細內容，讓廟方人員忍不住回他：「小心被詐騙」。

千光宮的主委陳帝生表示，近期來申請「無上限創業金」的信函或是親自登門的，件數以及人數都不在少數，目前都有在逐一審核，只是有些內容讓他看了真的是哭笑不得，像是有人說自己是大型企業幕僚，在沈慶京、日月光以及六福飯店底下都做過高階主管，近期投資「商業地產、醫療旅遊事業私募、糖鐵油以及多項新創通路計劃，目前基礎架構已經完成，不過事出緊急，缺乏50萬資金希望千光宮能夠先給，等到拿下後再回報陳主委」。看到這樣的內容，陳主委當然沒有通過這項審核，還善意提醒一句「小心被詐騙」。

▲鼓山區千光宮不推「發財金」，而是無上限的創業基金 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山區千光宮主祭祀五府千歲 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外千光宮也拿到一份電影拍攝企劃書，經費要求5000萬，企劃書包裝精美，電影卡司說要找鍾欣凌、林美秀、謝盈萱等金馬獎、金鐘獎加身的出色演員，曾經擔任電影劇組的化妝師，同樣也是千光宮「加速中心」創業計劃當中的成員沈采融說，如果照他的卡司全都邀請到的話，片酬就直逼5000萬，剩下不多的錢怎麼拍攝電影？

千光宮主委陳帝生強調，送過來的企劃案，一定要有可行性，「而不是說一個故事，就希望拿到一筆錢，神明的旨意是協助輔導人家，不是救急，而是教你釣魚的方法，所以企劃案會著重在可行性、急迫性以及必要性，能夠解決需求端的概念，若是憑空發想的，其實也沒有辦法變成商業邏輯，這就是一個泡沫式的計劃，就不是一個夢想實現的計劃」。

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