王鴻薇嗆林右昌噁心偽君子！　「竟敢直接介入罷免謝國樑行動」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

山海公民拆樑行動發起罷免基隆市長謝國樑行動，民進黨一直以來宣稱不介入，但民進黨秘書長林右昌子弟兵、民進黨議員張顥瀚昨夜卻宣布，服務處將提供罷樑連署服務，為民進黨介入罷免開第一槍。對此，國民黨立委王鴻薇今（24日）認為，民進黨根本是不演了，「林右昌你是非常噁心的偽君子」，以反擴權名義，實質真罷免。

張顥瀚昨晚在臉書說，「民主不能倒退，台灣是我們的家」感謝每位參與宣講會的朋友們，不管大家來自哪裡，他們都擁有一顆守護台灣民主自由的心。他也向公民團體送暖，為了基隆，為了下一代，接下來，自己將全力以赴，「我罷樑，我驕傲」，張顥瀚的服務處從今天起正式提供罷樑連署服務。

被問及林右昌昨天在宣講時稱，藍白侵害民進黨的行政權，政府無錢可花，讓民進黨2026、2028敗選？王鴻薇今日受訪狠批，林右昌名為所謂「反擴權」，事實上在搞罷免。

王鴻薇說，林右昌最近連續安排兩天到基隆，以所謂反對國會擴權名義宣講，但是今天他的子弟兵基隆市議員張顥瀚，立刻宣布要提供連署書收取，「我想請問林右昌，假借反擴權宣講名義，跑到基隆去宣講，然後另一手讓子弟兵直接參與罷樑行動，這是不是代表民進黨直接不演了，介入罷免謝國樑的行動？」

王鴻薇直言，「譴責林右昌！你根本是非常噁心的偽君子」，不要以所謂反擴權名義，實質真罷免，林右昌過去從基隆市長出身，現在又回去搞基隆市長謝國樑罷免，這樣只是更凸顯民進黨其實就是要全力去搞鬥爭，要用罷免的方式跟在野黨對抗。