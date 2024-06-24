　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德敞廳談話宣布釋憲　王鴻薇轟：憲政災難公然表演「違憲」

▲▼國民黨團召開 核三電力缺口 麥寮電廠延役來補 台灣真的不缺電 記者會 洪孟楷 王鴻薇 黃健豪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（24日）發表敞廳談話，針對「國會改革法案」，宣布將聲請釋憲及暫時處分。對此，國民黨立委王鴻薇批評，賴清德在釋憲記者會公然表演「違憲」。在釋憲結果未出來前，三讀通過的法條就要遵守，賴清德身為總統，這樣的言行，凌駕憲法更是傷害司法機關權責，心虛的表現，只會更堅定在野黨改革的決心。

王鴻薇於臉書表示，國會改革法案通過，賴清德終於還是忍不住，召開記者會說要提「釋憲」和「暫時處分」，這位說「中華民國憲法是災難」的總統，如今義正嚴詞要憲法救他，這畫面簡直荒謬可笑，政治立場反覆跳動，換了位子換了腦袋，賴清德難道都不會精神錯亂嗎？

王鴻薇批評，事實上，賴清德這次記者會，嘴巴說著維護憲法，做的卻是最傷害憲法的行為，記者會中央社提問，如果釋憲和暫時處分尚未出來，賴清德是否應該遵守國會改革法案，包括到立院報告等，賴清德竟膽敢說不願意配合，這不是毀憲亂政什麼是毀憲亂政？

王鴻薇指出，要知道違不違憲、是否暫時處分，這都是憲法法庭與司法權的事，在沒有結果出來前，行政機關甚至總統本來就要遵循憲法機關運作，三讀通過的法條就要遵守，賴清德身為總統，這樣的言行，真的把自己當成土皇帝，不但凌駕憲法更是傷害司法機關權責，在宣布釋憲記者會面前表演違憲，賴清德在全國人民面前表演雙標，她要正告賴清德，中華民國憲法不只不是災難，相反的賴清德才是中華民國憲政災難。

最後，王鴻薇強調，賴清德本來就劣跡斑斑，過去就曾「藐視民意機關」，長達兩百多天不接受備詢，這不只傷害民主，更是破壞監督制衡，賴清德說白了就是怯戰，就是怕上第一線，如今國會改革法案通過，賴清德果然怕到，故意要親自提違憲，也不願意行使院際調解，就是擔心要上前線恐怕一問就倒。

▼總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

ET快訊
逆轉！不是食腦蟲　男子死因曝光
快訊／台中七期豪宅建案竄火！12到14樓燒穿看板
才6月就熱爆！全台413人熱傷害送醫　醫示警「5大高風險族」
新竹恐怖色魔「性侵2女」！連2次掐脖壓制逞慾
快訊／金智媛抵台了！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻
快訊／新北41樓摩天社區火警　21F竄火冒煙
許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」解放比基尼激辣
大陸A股「近5000支股票」下跌！　股民一片哀嚎
快訊／遭輾過血肉模糊　女行人宣告不治
快訊／王文祥宣布新聯盟　籃協反對發布聲明
熱浪來襲！　15縣市亮高溫燈號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭吳沛憶控質詢索台積電機密！　洪孟楷斥「抹黑」已正式提告

綠黨團不派人參加言詞辯論　黃國昌：不是說「沒有討論沒有民主」？

王鴻薇嗆林右昌噁心偽君子！　「竟敢直接介入罷免謝國樑行動」

賴清德敞廳談話宣布釋憲　王鴻薇轟：憲政災難公然表演「違憲」

賴清德籲釋憲結果前不宜貿然行動　民眾黨批：大剌剌侵害大法官職權

賴清德稱國情報告即問即答化　白委嗆「沒跟上進度」：是依序即時回答

今年17位官兵自殺已遂　民團盼重啟「軍冤委員會」

台灣民意基金會／綠營神主牌「非核家園」鬆動？　45.8%不贊同

賴清德稱國會改革違憲　黃國昌：去年用「明知違憲政見」騙選票？

釋憲攻防藍憂「大法官受政治介入」　吳思瑤：自己心虛就去詆毀

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

峮峮被KID勸找新戀情：我會努力　淚崩喊幸福「愛有很多種形式」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

遭吳沛憶控質詢索台積電機密！　洪孟楷斥「抹黑」已正式提告

綠黨團不派人參加言詞辯論　黃國昌：不是說「沒有討論沒有民主」？

王鴻薇嗆林右昌噁心偽君子！　「竟敢直接介入罷免謝國樑行動」

賴清德敞廳談話宣布釋憲　王鴻薇轟：憲政災難公然表演「違憲」

賴清德籲釋憲結果前不宜貿然行動　民眾黨批：大剌剌侵害大法官職權

賴清德稱國情報告即問即答化　白委嗆「沒跟上進度」：是依序即時回答

今年17位官兵自殺已遂　民團盼重啟「軍冤委員會」

台灣民意基金會／綠營神主牌「非核家園」鬆動？　45.8%不贊同

賴清德稱國會改革違憲　黃國昌：去年用「明知違憲政見」騙選票？

釋憲攻防藍憂「大法官受政治介入」　吳思瑤：自己心虛就去詆毀

電豹女神「1部位」出事消失鏡頭　羅志祥暖心神助攻！

遭吳沛憶控質詢索台積電機密！　洪孟楷斥「抹黑」已正式提告

食腦蟲奪命逆轉！高市衛生局：中部男切片結果「阿米巴性痢疾」

綠黨團不派人參加言詞辯論　黃國昌：不是說「沒有討論沒有民主」？

快訊／台中七期豪宅建案竄火！12到14樓燒穿看板　工人午休奔逃

西濱快速路驚見迷你馬竄入！熱心駕駛及時拉韁繩　警獲報戒護

《墨雨》結局被罵爆！導演刪文…于正「悲觀壓倒樂觀」爆拍番外內幕

才6月就熱爆！全台413人熱傷害送醫　醫示警「5大高風險族」

驚險！國1交流道匝道聯結車撞外側護欄　載運鋼捲掉落

美軍將領：以色列進攻黎巴嫩　恐擴大區域衝突

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

國會改革案簽了！　賴清德加註這段意見

快訊／中共23架戰機又「四面圍台」　剩東南空域有較大空隙

國軍史上首次！手槍納入1年義務役建制武器

總統府聲請釋憲　律師洪偉勝曝6爭點

聲請釋憲！賴清德：國會該改革但不該擴權

賴清德明發表敞廳談話　說明聲請釋憲理由

獨／民眾黨要搬家「新址曝光」拚8月進駐

賴清德：台灣只有統促黨非台獨

軍人釣客遭陸留置3個月　陸委會：中共做法不人道

揭國會改革法案恐「部分違憲」　吳宗憲：國民黨提的不可能違憲

幕後／漢光軍方要「直球對決出糗」　預判拋錨、夜訓民怨都當實戰

媒體人分析青鳥最終場人數！　示警藍營「仇恨能量將轉移至罷免」

不躲記者！賴清德允諾：直接與大眾對話

轟「帝制」賴清德提釋憲　傅崐萁：台積電不官商勾結何須調查？

更多熱門

相關新聞

民眾黨批賴清德侵害大法官職權

民眾黨批賴清德侵害大法官職權

總統賴清德24日公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，同時向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分；針對在野黨若在釋憲結果前要求國情報告，賴喊話在野黨不宜貿然採取行動。民眾黨批評，賴清德選前騙票說一套、選後逃避又說另一套，且要在野黨於釋憲結果出來前，不可貿然有行動，大剌剌侵害大法官職權。

賴稱國情報告即問即答化　白委：沒跟上進度？

賴稱國情報告即問即答化　白委：沒跟上進度？

賴稱國會改革違憲　黃國昌反問這句

賴稱國會改革違憲　黃國昌反問這句

賴清德釋憲結果前不赴國情報告　洪孟楷嗆：釋憲前應先遵守法律

賴清德釋憲結果前不赴國情報告　洪孟楷嗆：釋憲前應先遵守法律

民眾黨想查「超思蛋」　檢調分析卷證中

民眾黨想查「超思蛋」　檢調分析卷證中

關鍵字：

王鴻薇賴清德國會改革敞廳談話釋憲國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝省電3關鍵

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

快訊／過馬路遭水泥車撞！「北市女卡輪下」血肉模糊

房仲要求加40萬斡旋金　眾人讚：很用心

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

味全慰留無效　「火球男」引退

高雄男頭痛掛急診！竟是感染「食腦蟲」1個月亡

竹恐怖色魔「性侵2女」掐脖壓制逞慾

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍「盼照顧2外孫」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

快訊／馬來貘「英雄」死因為熱緊迫

正妹爬山中邪！自拍全身裸照求祭改

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面