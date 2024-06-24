賴清德敞廳談話宣布釋憲　王鴻薇轟：憲政災難公然表演「違憲」

▲國民黨立委王鴻薇 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（24日）發表敞廳談話，針對「國會改革法案」，宣布將聲請釋憲及暫時處分。對此，國民黨立委王鴻薇批評，賴清德在釋憲記者會公然表演「違憲」。在釋憲結果未出來前，三讀通過的法條就要遵守，賴清德身為總統，這樣的言行，凌駕憲法更是傷害司法機關權責，心虛的表現，只會更堅定在野黨改革的決心。

王鴻薇於臉書表示，國會改革法案通過，賴清德終於還是忍不住，召開記者會說要提「釋憲」和「暫時處分」，這位說「中華民國憲法是災難」的總統，如今義正嚴詞要憲法救他，這畫面簡直荒謬可笑，政治立場反覆跳動，換了位子換了腦袋，賴清德難道都不會精神錯亂嗎？

王鴻薇批評，事實上，賴清德這次記者會，嘴巴說著維護憲法，做的卻是最傷害憲法的行為，記者會中央社提問，如果釋憲和暫時處分尚未出來，賴清德是否應該遵守國會改革法案，包括到立院報告等，賴清德竟膽敢說不願意配合，這不是毀憲亂政什麼是毀憲亂政？

王鴻薇指出，要知道違不違憲、是否暫時處分，這都是憲法法庭與司法權的事，在沒有結果出來前，行政機關甚至總統本來就要遵循憲法機關運作，三讀通過的法條就要遵守，賴清德身為總統，這樣的言行，真的把自己當成土皇帝，不但凌駕憲法更是傷害司法機關權責，在宣布釋憲記者會面前表演違憲，賴清德在全國人民面前表演雙標，她要正告賴清德，中華民國憲法不只不是災難，相反的賴清德才是中華民國憲政災難。

最後，王鴻薇強調，賴清德本來就劣跡斑斑，過去就曾「藐視民意機關」，長達兩百多天不接受備詢，這不只傷害民主，更是破壞監督制衡，賴清德說白了就是怯戰，就是怕上第一線，如今國會改革法案通過，賴清德果然怕到，故意要親自提違憲，也不願意行使院際調解，就是擔心要上前線恐怕一問就倒。

▼總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）