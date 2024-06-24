台中南屯市場整頓3個月「路變大條」　路霸攤商怕吞罰單不擺了

▲台中市南屯市場經3個月整頓，道路不再有霸佔違規設攤。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

不擠了！台中市南屯市場因為緊鄰萬和宮商圈，加上路幅狹小，過去常發生攤商佔據道路情況。今年3月起各單位著手整頓，第一線員警介入與攤商溝通，3個多月以來，已經有成效，道路確實變得寬敞，減少路霸攤商情況。

第四警分局說，過去許多違規攤販擅自佔據道路導致交通堵塞，影響行人正常通行，尤其在上班尖峰時段，湧進的車流和市場採買民眾爭道險象環生。流動攤販霸佔道路產生環境衛生問題影響市容，居民長期身處其中，生活品質大受影響，心理壓力和不滿情緒逐漸累積。

今年3月，台中市政府警察局第四分局召集市府經發局、地方議員、里長、南屯公有零售市場自治會代表等相關單位，針對違規攤販及攤商占用道路舉行協調說明會，期能形成共識還路於民。

第四警分局長李建興「軟硬兼施」，先採階段性執法，率隊至市場勘查、柔性勸導，說明警察立場；第二階段派員至現場步行巡邏，展現強勢執法決心，流動攤販口耳相傳不想吃上罰單紛紛走避，執行迄今滿3個月有餘已見成效，

非法攤販霸占道路情形不復見，南屯市場交通秩序恢復前所未有的光景，往來道路不再人車爭道，攤商也有默契的遵守市場規劃動線，讓民眾眼睛為之一亮超有感，覺得路變大條了!感謝警察的堅持讓改變發生，大幅提升周邊居民生活品質。

▲▼南屯市場原先違規設攤嚴重。（圖／記者許權毅翻攝）

