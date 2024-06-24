低胸禮服女喝茫躺國小前...彈起喊：一切正常　20分鐘後又被報警

記者許權毅／台中報導

台中市一名陳女19日聚餐喝醉，半夜11點就直接穿著小禮服、脫掉高跟鞋，倒臥在國小外的石椅休息。陳女見警方來，馬上彈起身子說「一切正常」，沒想到20分鐘後警方又接到「車禍通報」，到場發現依舊是陳女倒臥在該處，趕緊盯著她叫計程車，目送她上車回家。

▲台中一名陳女19日喝醉倒臥在中華國小外，接連被通報2次路倒。（圖／記者許權毅翻攝）



第二警分局指出，立人派出所員警葉玟興、陳昱徵19日晚上11時許接獲民眾報案，指出中華國小前有一名女子倒臥，員警到場後發現，是一名43歲陳女喝醉，只穿著小洋裝，並把高跟鞋脫掉，直接側臥在石椅上。

陳女撇見員警上前，瞬間彈起身子表達「一切正常」，只是聚餐多喝了一點酒，想在該處休息。警方見陳女對答確實OK，也再三保證自己已經酒醒，計程車也快到了，堅定表達自己能夠返回500公尺外的住家，便放心離去，處理其他勤務。

不料，約20分鐘左右，葉員、陳員又接到民眾報案，指稱中華國小前方有「車禍案件」，2人抵達後未見車禍，反而是發現陳女還躺在現場，趕緊把她喚起說「小姐，我們幫妳叫計程車，妳不要躺在這裡，我們來第2次了有印象嗎？趕快回家了耶！」

陳女則說：「跟我先生講一下可以嗎？我的車子一直不來。」約莫2分鐘，計程車就抵達，警方則雙眼緊盯，確認陳女已經安全上車，記下車輛資訊後才離開。