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年輕OL罹超罕見「嗜酸性腸胃炎」狂拉吐　竟是家中床被單惹禍

▲年輕OL罹超罕見「嗜酸性腸胃炎」狂拉吐，竟是家中床被單惹禍。（圖／澄清醫院提供）

▲年輕OL罹超罕見「嗜酸性腸胃炎」狂拉吐，檢查發現腹部明顯積水。（圖／中港澄清醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一位30歲女性上班族，因長時間腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉掛急診，最後被診斷是罕見的「嗜酸性腸胃炎」。澄清醫院中港院區胃腸肝膽科主治醫師李政祺表示，這種非典型腸胃炎，通常是有過敏體質的人，接觸到特定的過敏原，使血液白血球中的嗜酸性球浸潤到腸胃黏膜，導致腸胃發炎，該患者可能是家中床單、被單等塵螨惹的禍，如果未對症治療，很容易會反覆發作。

醫師指出，患者在急診時看得出來腹部腫脹，抽血檢驗白血球數竟比正常值超出2倍，其中嗜酸性白血球比例29％（正常為5％），腹部電腦斷層發現小腸壁變厚且有明顯腹水情形，經收治住院治療。

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▲年輕OL罹超罕見「嗜酸性腸胃炎」狂拉吐，竟是家中床被單惹禍。（圖／澄清醫院提供）

▲李政祺提到，通常罹患嗜酸性腸胃炎的高危險群是有過敏體質的人。（圖／澄清醫院提供）

李政祺表示，患者白血球很高，卻無發燒現象，抽出約800CC腹水並做化驗，發現嗜酸性白血球高達76％，經胃鏡取胃黏膜做切片檢驗，胃黏膜的嗜酸性球異常增加，排除其他原因後，確診為少見的「嗜酸性腸胃炎」。

李政祺提到，通常罹患嗜酸性腸胃炎的高危險群是有過敏體質的人，排除寄生蟲感染，往過敏原因再追查，而患者經做過敏原檢查，發現對塵螨的過敏程度較高，可以勾勒出她罹患嗜酸性腸胃炎的路徑，該患者的過敏體質接觸到獨特的過敏原後，誘發她腸胃道過敏反應，導致患者小腸壁變厚、胃部發炎，也出現腹水，表現的症狀與一般腸胃炎相似，如腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉情形。

患者接受類固醇藥物治療後，腹水已消去，腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀痊癒，不過，李政祺也特別叮嚀該患者，一定要完整服用藥物療程，不能因症狀改善就自行停用藥物，否則仍有復發的可能，同時也請患者定期清洗床被單，杜絕過敏原塵螨滋生，以免再引發嗜酸性腸胃炎。

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