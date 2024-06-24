中鹿公車司機變幹譙哥！女客刷卡沒下車　怒飆髒話：又不是X妳

記者許權毅／台中報導

台中市一名李小姐昨日搭乘台中公車綠1線，原訂要在「捷運豐樂公園站」下車，因為不熟悉，聽見前一站「豐樂公園」廣播後，便拿出卡片刷卡。李小姐發現有誤沒下車，卻引起陳姓司機不滿開嗆「耍我」，甚至髒話都罵出來，稱「X！我不開啦，說X能怎樣！又不是要X妳！」中鹿客運說，今日將約談陳姓司機，後續依規定研議是否懲處，昨日確實有接受到李小姐投訴，持續了解中。

▲台中一名陳姓公車司機昨日與乘客發生糾紛，竟在車上飆罵女乘客髒話。（圖／當事人、IG/ OhGoodJobPal授權）



李小姐坦言，第一次搭該路線，自己看錯站名確實有問題，也有反省過，但當下就跟司機表明可以補刷，卻被要求下車，否則就要報警。李小姐原本心想就讓警察處理，無奈媽媽已經在下一站等候許久，加上天氣熱，不忍心讓媽媽久候，僵持一陣子後才決定下車。

影片中拍下，陳姓司機情緒激動，要李小姐「刷卡、按鈴了」就一定要下車，不願接受李小姐說明「看錯」，過程中還飆出髒話「要不要叫警察，不叫我叫，林北不甘願開了，X！」，被質疑罵髒話後，還反駁「我哪有罵妳！我說X又怎樣，我又不是要X你！我說幹嘛！妳要幹嘛！」

李小姐表示「我一個女生被罵成這樣，如果是外籍觀光旅客怎麼辦呢？」事後也向中鹿客運投訴，認為陳姓司機的情況應該由公司好好處理，加強員工訓練。

針對此事，中鹿客運回應，昨日接收到李姓乘客投訴後，便介入了解、協助。今日已經約談陳姓司機回總公司要進行面談，初步了解就如乘客所述，是因「按錯鈴沒下車」引起糾紛，惟該情況並非罕見，僅需在下一站停靠即可，會再加強員工教育訓練，後續也會依規定研議懲處。

中鹿客運說，陳姓司機在公司服務約1年多，過往表現都算是平穩、無異狀，近日是否有因素導致情緒不佳，公司也會介入了解。

轄區第四警分局則說，昨日有接收到陳姓司機報案，雙方因公車下車發生口角，陳姓司機主張該名乘客已刷卡表示欲下車等同終止契約關係，因此拒絕載運，乘客遂自行離去，司機表示後續已不需警方協助。