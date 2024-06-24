蛋價崩盤！20斤營業箱蛋300元拋售　業者示警：小心買到臭雞蛋

▲雞蛋生產過剩，蛋商面臨囤貨壓力，近期紛紛降價拋售。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值夏季消費淡季，國內雞蛋每日持續生產過剩逾30萬顆，市場供需嚴重失調，產地價跌至每斤27.5元、批發價每斤37元，仍無助買氣，全台各地蛋商都面臨沉重賣壓，市場傳出營業用20斤箱蛋只要300元，遠低於行情價，零售價也出現每斤30元的低價。業者也提醒，天氣炎熱影響雞蛋保存，近期要小心買到臭雞蛋。

「真的太熱了！」台北市蛋商公會理事長林天來表示，天氣太熱影響買氣，也不利雞蛋保存，許多蛋商和市場零售商不得不降價，減少囤貨壓力，公會公布的產地價、批發價只是提供業界參考，業者仍可自行調節售價，坦言蛋價仍有降價空間，預計明天開會討論。

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在北部經營雜糧行的謝姓業者說，現在每日都生產過剩30萬顆，累積下來的數字很恐怖，市場供過於求超乎預期，所有通路都面臨賣壓，部分蛋商為了消化囤貨，不惜降價賠售，市場傳出提供給餐飲業者使用的20斤營業用箱蛋，一箱只要300元至500元，等於1斤下殺到15元，遠低於行情的740元，零售也有1斤賣到30元，「蛋價已經崩盤，恐將持續到9月。」

不只蛋價崩盤，最近也傳出雞蛋壞掉比例變高了。台北市蛋商公會常務理事劉威志坦言，天氣太熱，影響雞蛋保鮮期，近期的確有不少消費者反應有「壞蛋」，雖然從產地到零售端，約有3周的保存期限，但近期暴雨不斷，雞蛋運送途中難免受損產生裂縫，導致變質機率高。

劉威志說，現在全台灣都有剩蛋，部分蛋商囤貨甚至超過3趟以上的庫存量，提醒消費者購買零售散蛋時，可先掃描蛋箱側邊的QR code確認保鮮期限，買回家料理時，一定要先打蛋在其他的碗裡再下鍋，如果是雞蛋變質壞掉，一定會有明顯的臭味、蛋白有泛綠變色情況。