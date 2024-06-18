　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蛋價跌破成本價　養雞協會喊話：盼飼料降價「讓蛋農少賠一點」

▲近期雞蛋供過於求，蛋價創兩年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

▲近期雞蛋供過於求，蛋價創3年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國產雞蛋近2個月接連5波降價，蛋價大降12元，目前產地價只剩27.5元，跌破產地成本價，蛋農苦不堪言。中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍指出，對蛋價調降，尊重市場機制，但希望飼料價格也能調降，讓蛋農少賠一點。飼料公會坦言，因原物料下跌，飼料有降價空間，但降幅有限，預計近日開會拍板。

黃榮珍指出，蛋價因市場供過於求下修，尊重市場機制，但反觀飼料成本已經大幅調降，國內飼料大廠卻沒有明顯降價，先前雖然有幾波調降，但每次都只降幾毛，目前每公斤還要14.6元，在國際飼料大漲之前，每公斤約10元，飼養成本仍高，將爭取每公斤至少調降1元，以減少成本虧損，要求農業部協調飼料業者降價，否則將號召雞農到農業部抗議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣飼料同業公會總幹事鄒信南表示，因國際玉米價格下降，採購成本降低，一年多來已有3度調降，行政院玉米加值營業稅減免5%政策也延至今年9月，飼料的確還有降價空間，但因水電調漲、人事成本增加，預期降幅不大，預估降2至3毛錢，但還要再開會討論。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，已促成養雞協會與飼料公會雙方對話，這兩天就會進行協商，並強調農業部不該是主要的抗議對象。

因應大宗原料成本下降，近一年來，國內多家飼料大廠陸續公布降價通知，包括肉雞、蛋雞、種雞、豬隻、鵝鴨等飼料全面調降，最近一次降價是在今年3月，平均每公斤調降0.4元。

ET快訊
孫生當眾「讓安心亞檢查GG」！　她真實反應全被拍
貴婦網嗆朱芯儀兒「霸王級問題小孩」　衛斯理怒告！結局曝
35歲男遭開山刀狂砍！一塊臉皮掉路上　被路人撿起
酒店妹「生兩孩」不同爸！5口合吃1便當　社工衝擊
LIVE／孫安佐亮槍經紀人稱非白痴　19歲BMW男起底！30
快訊／黃仁勳擔憂的事發生？內科突停電　台電：搶修中
快訊／11:46規模4.9地震　14縣市有感！最大震度4級
快訊／11:46發生地震　宜花預估3級
真的超正！24歲女警脫警裝　一票網友暈船

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幫男友服務「每次都滿嘴毛」　她嘆：真的很解

搭計程車「掏百鈔+剛好的1元」　司機卻怒了！她愣：1塊不是錢嗎

熱到厭世！夏季居家整理的5個方法～連心情都打掃乾淨了

Threads「一票人月入20萬」職業公開！　他傻爆眼：正常嗎

快訊／11:46花蓮近海規模4.9地震　14縣市有感「最大震度4級」

不輸無人拉麵店！家樂福「超狂服務」曝光　網讚爆：這價格很猛

當自己家！2狂男「僅穿內褲」逛ZARA試穿衣服　店員曝：女生也會

快訊／11:46發生地震　宜蘭花蓮預估3級

麥當勞為何拆光兒童遊戲區？網直指這起「勒索案」壓垮最後笑聲

1圖看下半年颱風生成數　賈新興估17至21個「較平均略少」

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

１１歲小帥弟天籟童聲　現唱《難得》震撼全場

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

幫男友服務「每次都滿嘴毛」　她嘆：真的很解

搭計程車「掏百鈔+剛好的1元」　司機卻怒了！她愣：1塊不是錢嗎

熱到厭世！夏季居家整理的5個方法～連心情都打掃乾淨了

Threads「一票人月入20萬」職業公開！　他傻爆眼：正常嗎

快訊／11:46花蓮近海規模4.9地震　14縣市有感「最大震度4級」

不輸無人拉麵店！家樂福「超狂服務」曝光　網讚爆：這價格很猛

當自己家！2狂男「僅穿內褲」逛ZARA試穿衣服　店員曝：女生也會

快訊／11:46發生地震　宜蘭花蓮預估3級

麥當勞為何拆光兒童遊戲區？網直指這起「勒索案」壓垮最後笑聲

1圖看下半年颱風生成數　賈新興估17至21個「較平均略少」

網紅「剃光頭扮柯比」吸粉57萬！狂賺34萬被官媒點名　挨批毫無限度

印大學餐廳食物內驚見「死蛇碎屍」　11名學生食物中毒緊急送醫

周五覆議案表決　綠曝藍動員退伍軍人一日遊

中國科技實力來勢洶洶　美國應多關注自身進步

幫男友服務「每次都滿嘴毛」　她嘆：真的很解

民眾黨版財劃法不影響中央財政　黃珊珊向綠喊話：別變保送藍幫兇

直播主特斯拉遭潑漆砸窗！驚拍現場影片喊：不要得罪抖音大哥

神仙組合！JESSICA重磅合體告五人　7月來台開唱時間點曝光

基隆「被山包圍的星巴克」1.1億交易　建商買家曝用途

遊日注意！觀光景點餐廳探討「雙重價格制」　外國客用餐比較貴

生活熱門新聞

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

挖到遺跡停工！台積電回應了

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

今「雨最大」地區曝　下周恐有颱風生成

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

快訊／變天！　2縣市大雨特報

名人堂飯店創辦人娶小50歲嫩妻　經理棄病妻出軌

診所「都是尖叫聲」驚見大蟑螂　醫：啪啪兩聲！任務結束

老妹每天「跟男友視訊掛睡」　同床姊崩潰！

車鑰匙放抽屜！婆婆拿給小姑「一家南部爽玩3天」

快訊／11:46花蓮近海規模4.9地震　14縣市有感「最大震度4級」

更多熱門

相關新聞

「1縣市」沒存在感被逆噴！農民總存款破200億

「1縣市」沒存在感被逆噴！農民總存款破200億

「只知道是個地名！」一名網友點名雲林毫無存在感，還稱既無商業發展又沒任何景點，「沒人發現雲林在台灣一點也沒存在感嗎？」文章引發網友逆噴，「農業大縣，除非你不吃菜」、「西螺休息站大名鼎鼎欸...宅宅不出門喔？」事實上，西螺農會曾奪下最富有之名，2022年總存款更破200億。

雞蛋價格降加蛋仍要20！苦苓：可以別加

雞蛋價格降加蛋仍要20！苦苓：可以別加

今天快買！超商茶葉蛋10元有找、霜淇淋買1送1

今天快買！超商茶葉蛋10元有找、霜淇淋買1送1

河南高溫缺雨旱情嚴重 不能播種面積已達323萬畝

河南高溫缺雨旱情嚴重 不能播種面積已達323萬畝

湖南農地成群「雞公蟲」現蹤 接觸人類皮膚瞬間起水泡

湖南農地成群「雞公蟲」現蹤 接觸人類皮膚瞬間起水泡

關鍵字：

雞蛋蛋價飼料降價蛋農抗議農業

讀者迴響

熱門新聞

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

挖到遺跡停工！台積電回應了

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝恐怖專業手法

孫生「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭

今「雨最大」地區曝　下周恐有颱風生成

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍

中職選秀震撼彈　張育成宣布選秀

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面