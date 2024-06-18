蛋價跌破成本價　養雞協會喊話：盼飼料降價「讓蛋農少賠一點」

▲近期雞蛋供過於求，蛋價創3年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國產雞蛋近2個月接連5波降價，蛋價大降12元，目前產地價只剩27.5元，跌破產地成本價，蛋農苦不堪言。中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍指出，對蛋價調降，尊重市場機制，但希望飼料價格也能調降，讓蛋農少賠一點。飼料公會坦言，因原物料下跌，飼料有降價空間，但降幅有限，預計近日開會拍板。

黃榮珍指出，蛋價因市場供過於求下修，尊重市場機制，但反觀飼料成本已經大幅調降，國內飼料大廠卻沒有明顯降價，先前雖然有幾波調降，但每次都只降幾毛，目前每公斤還要14.6元，在國際飼料大漲之前，每公斤約10元，飼養成本仍高，將爭取每公斤至少調降1元，以減少成本虧損，要求農業部協調飼料業者降價，否則將號召雞農到農業部抗議。

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台灣飼料同業公會總幹事鄒信南表示，因國際玉米價格下降，採購成本降低，一年多來已有3度調降，行政院玉米加值營業稅減免5%政策也延至今年9月，飼料的確還有降價空間，但因水電調漲、人事成本增加，預期降幅不大，預估降2至3毛錢，但還要再開會討論。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，已促成養雞協會與飼料公會雙方對話，這兩天就會進行協商，並強調農業部不該是主要的抗議對象。

因應大宗原料成本下降，近一年來，國內多家飼料大廠陸續公布降價通知，包括肉雞、蛋雞、種雞、豬隻、鵝鴨等飼料全面調降，最近一次降價是在今年3月，平均每公斤調降0.4元。