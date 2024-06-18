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搶救蛋價！每月要宰180萬隻寡產雞　產業界：化製銷毀是大問題

▲▼荷蘭出產的雞蛋被驗出含有殺蟲劑芬普尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲為防止蛋價崩盤，農業部將補助雞農加速淘汰寡產蛋雞。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋產能提高，每日生產過剩32萬顆，正值夏季消費淡季，市場供需失調，產地價跌至每斤27.5元，雞農嘆血本無歸。中華民國養雞協會近日向農業部提出「蛋雞緊急淘汰計畫」，預計每月淘汰180萬隻寡產蛋雞，淘汰1隻約可獲20元補助，盼從源頭減量穩定蛋價。但有產業界人士指，這是近年來最大規模的淘汰計畫，化製銷毀將是大問題。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，為解決生產過剩問題，日前已向農業部提出「蛋雞緊急淘汰計畫」，鼓勵雞農加速淘汰寡產蛋雞，除了原訂淘汰的130萬隻外，為加速減產作業，將再增加淘汰50萬隻，總計每月要淘汰180萬隻，每隻約可領取20元補助金，後續由農業部與防檢署討論確認屠宰產能後，就會儘速啟動。

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黃榮珍表示，去年蛋荒，消費者一蛋難求，今年變成生產過剩，買氣低迷，「農業部要負最大責任」，農業部去年大量進口逾30萬隻種雞，今年紛紛投產，產量有了，卻因為進口蛋政策衝擊消費者信心，買氣遲遲未提升，之前還沒入夏就開始生產過剩，產銷嚴重失調，農業部應協助雞農度過難關。

但有產業界人士指出，這是近年來最大規模的寡產雞淘汰計畫，銷毀化製都是大問題，電宰每隻成本約13元，相關費用由誰買單？電宰後化製、推肥或掩埋等問題也有待解決，若沒有完善配套，恐引發環境與疫病風險。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，經與養雞業者討論後，認為寡產蛋雞淘汰作業是對源頭減量、穩定蛋價最快且有實質效果的作法，目標每月增加淘汰50萬隻，預計為期2個月，但相關執行細節還需要進一步討論。

另一名產業界人士指出，去年5月蛋荒都過了，政府卻還在進口雞蛋、大量進口種雞，結果禽流感疫情趨緩，因投產蛋雞過多、產量過剩。他批評，之前進口雞蛋放到過期銷毀，現在又因為種雞進太多，得大規模銷毀寡產蛋雞，「雞農銷毀領補助，花的都是人民的納稅錢。」

他指出，國人每日用蛋量、生產蛋雞數量、該淘汰的老母雞數量等，都應該精確掌握，而不是打電話詢問交差了事，導致統計數字和產地實際狀況嚴重落差，最後不管是生產過剩或生產不足，都來不及反應，形成「冬天缺蛋，夏天再拿去養豬」的惡性循環。

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