釋憲高調宣戰在野黨？　趙少康批：賴清德就想當「獨裁總統」

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德24日發表敞廳談話，針對「國會改革法案」，宣布將聲請釋憲及暫時處分。對此，前中廣董事長趙少康表示，賴清德上任一個月，就臉不紅氣不喘的毀棄競選承諾。利用憲法，當成政治鬥爭工具，寧願國政空轉，也要全面開戰，就是不想讓自己「雙少數總統」被看不起，獨裁總統心態昭然若揭，毀憲亂政的人就是賴清德。



趙少康於臉書表示，賴清德上任後，今天第一次在總統府發表敞廳談話，不是端出國家中長期產業擘劃，不是針對能源政策、兩岸和平、物價飆漲民不聊生提出解方，而是宣布不會到立法院國情報告，還要針對「國會改革法案」提出釋憲，高調向在野黨「宣戰」。

趙少康指出，總統到立法院做國情報告，是賴清德競選時親口提出的政見之一，上任剛滿一個月，就臉不紅氣不喘的毀棄承諾。賴清德在台南市長任內，曾經230天不進議會，首開地方自治史上「官員集體不進議會」的惡例，因此被監察院彈劾，被監委認證賴架空台南市立法權，不接受議會監督是悖離民主與法治原則，傷害憲政體制。

趙少康說，賴清德早在台南市長任內就毀憲亂政，上周又成立三個委員會凌駕行政院插手內政，今年在總統辯論會上，賴也形容中華民國憲法是災難，現在針對「國會改革法案」釋憲，只是利用中華民國憲法，當成政治鬥爭的工具，更想利用釋憲，把自己不到立法院做國情報告正當化。

趙少康認為，如今的監察委員全由總統提名並任命，監察院早就完全被總統掌控，導致監察院的調查權萎縮，五權憲法早就跛腳。把聽證調查權回歸立法院，才能完整民意機關的制衡權力，防堵官員貪腐，更要肅清吏治、徹查弊案。

最後，趙少康強調，行政院覆議失敗，卓榮泰不用下台，大法官全都是民進黨提名的自己人，可以掌控釋憲結果，都讓賴清德有恃無恐。賴清德寧願讓國政空轉，也要全面開戰，就是不想讓自己這個「雙少數總統」被看不起，獨裁總統的心態昭然若揭。

▼趙少康痛斥賴清德毀憲亂政。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）