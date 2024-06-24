聖克里斯多福總理第二度訪台　賴清德今19響禮砲相迎

▲總統賴清德主持軍禮歡迎聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯伉儷。（圖／總統府提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（24日）上午以隆重軍禮歡迎聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）伉儷，期待兩國持續推動各項合作計畫，共同為雙方人民增進更多福祉，並感謝克國多次在國際場域為台灣仗義執言。

今天上午，在鳴放19響禮砲、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，賴清德與德魯分別致詞。賴清德表示，歡迎聖克里斯多福及尼維斯聯邦德魯總理再次率團訪問台灣，這是德魯上任以來，第二度正式出訪台灣，展現德魯對兩國邦誼的高度重視。

賴清德指出，台灣和克國共享民主、人權價值。這些年來，兩國持續深化邦誼，在各領域攜手合作，創造豐碩的成果。他也感謝德魯總理在國際場域，為台灣仗義執言，展現對台灣最大的支持。

此外，德魯致詞表示，訪團此行的重要意義在於強化兩國超過40年的穩固邦誼，並進一步拓展雙方合作關係。將藉此深化夥伴關係，共同發揮創意、攜手解決可能阻礙國家發展的挑戰。

德魯續指，克國自1983年獨立以來，與臺灣在科技、財政、能力建構及國際倡議等領域的合作都有豐碩成果，也有許多的克國人民透過獎學金制度來臺接受高等教育，回國後為國家發展做出重要貢獻。克國深信，台灣對全球經濟繁榮扮演重要角色，克國也會持續致力推動民主、良善治理、人權及法治等共同價值。