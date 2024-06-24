黃揚明曝「總統聲請釋憲」賴清德非首例！　陳水扁才是第一人

▲總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（24日）針對「國會改革法案」，宣布將聲請釋憲及暫時處分，引起外界討論。對此，媒體人黃揚明表示，賴清德以總統身份提出釋憲案，是繼前總統陳水扁以後的第二位，而前總統馬英九也曾表態，解決院際爭議較好的做法就是聲請釋憲。不過，馬英九任內並未以總統身份聲請釋憲。

黃揚明於臉書表示，賴清德以總統身份提出釋憲案，是民選總統中，繼前總統陳水扁以後的第二位。前總統陳水扁過去曾在總統任內，曾在2002年3月針對2003年修憲生效前的大法官缺額任命是否須經立法院同意聲請釋憲，大法官做出釋字第541號解釋文。

另外，黃揚明指出，陳水扁還曾在2007年1月針對「國務機要費案」爆發後，他能否享有憲法「不受刑事上之訴究」及對國家機密的特權聲請釋憲，大法官做出釋字第627號解釋文。

黃揚明再指，而前總統馬英九曾在2009年5月與五院正副院長座談時表態，儘管憲法規定總統有調解院際紛爭的權限，但憲法學界長期以來認為總統並無此權力基礎，不適合扮演這個角色，解決院際爭議比較好的做法就是聲請釋憲，他也覺得這是比較好的做法。不過，馬英九任內並未以總統身份聲請釋憲。

▼前總統陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）