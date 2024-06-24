夏天開26°C嫌太熱　行家曝「1指標」才是重點

▲冷氣怎麼開、溫度控制在幾度，是夏天熱門話題。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）



記者張靖榕／綜合報導

台灣連日高溫熱得許多人都受不了，只想躲在室內吹冷氣，但對於政府宣導的「室內溫度應控制在26°C最好」，仍有人納悶「真的有人冷氣只開26°C？」對此，有行家指出，重點並非冷氣開幾度，而是「室內溫度」是否有效控制。

一名網友在PTT發文提問，之前看政府宣導，冷氣溫度設定在26°C最適宜，可是前幾天開始又悶又熱的時候，他狠下心來將溫度設定在20°C，結果發現「好爽喔，蓋著棉被睡覺，早上起來被冷醒的感覺真好。所以有人冷氣真的開26°C的嗎？」

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網友紛紛留言，「我基本上都23°C」、「我23°C，26°C會熱醒」、「我27°C」、「自己睡26°C可以，跟女友睡要調22°C」、「開27就很冷了」、「真的夠用」。

對此，有行家表示，冷氣開幾度其實不是真正重點，而是要看「冷房效果」、「冷房效果很差的冷氣，溫度才需要開到很低」，此外也要考慮冷氣噸數與空間大小，這些都會影響冷房效果，實際上應該注重的是開冷氣之後的「室內溫度」；此外也有人提到濕度對室內溫度的影響。

台灣再生能源推動聯盟此展出，開冷氣室內溫度控制在26°C左右，用餐區域溫度控制在23°C最適宜。美國能源部推出「夏季室內溫度指南」的計畫，建議室內溫度控制在25°C至27°C之間。加拿大建築節能標準則規定，公共建築室內溫度控制在22°C至24°C之間，日本則是28°C以下。