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高溫飆38度！20年前阿公阿嬤「沒冷氣吹忍得住？」一票點出關鍵

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲阿公阿嬤年輕時都靠電風扇度過夏天。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

炎炎夏日來臨，中央氣象署今（23日）上午針對17縣市發布高溫警示，雲林縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，就有網友指出，過去冷氣還不普及的時候，阿公阿嬤都是怎麼度過酷熱的夏天，「怎麼忍得住？」貼文曝光，網友點出關鍵原因，「以前沒有超過35度的氣溫」。

有網友在PTT發文，「為啥以前阿公阿嬤沒冷氣吹忍得住？」在冷氣還不普及的那個年代，好奇大家是如何忍受炎熱的天氣，「那時候的阿公阿嬤，甚至有些爸媽，都沒有冷氣可以吹，他們是如何忍受的呢？有沒有卦？」

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貼文曝光，網友指出，全球暖化的關係，現在的氣候越來越極端，「以前沒這麼熱，冷氣也不用開到半年」、「30年前夏天26~29度吧，晚上都在門口乘涼」、「15年前靠電風扇是可以撐過夏天的」、「你小時候有現在熱嗎，更何況50年前」、「以前夏天在外面乘涼，竹林的風吹來還會冷」、「以前夏天才26~28度吧，現在隨便都快35了」、「以前30度就是高溫了好嗎」。

不少網友有感，一年比一年還要熱，「我老家的房間直到6年前才裝冷氣，之前勉強還行，但真的一年比一年熱」、「20年前台南頂多到32度，現在動不動就35度」、「小時候真的沒這麼熱，覺得未來只會越來越熱」、「我也記得小時候溫度最高是32-34，每年都緩慢增加」。

還有網友笑說，「因為沒吹過不知道爽」、「因為現在人被冷氣寵壞了，其實不吹也死不了」、「因為阿公阿嬤扇子可以扇不停」、「以前衣服很薄，尤其是阿公的」、「其實不是溫度的問題，是老一輩的人都很省」。

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