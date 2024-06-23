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體感45°C熱爆！彰化傳3例「熱中暑案例」　43歲女登山昏厥命危

▲▼入夏炎熱高溫，彰化傳出熱中暑案例。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰基收治熱中暑女子，並積極搶救，惟目前仍未脫險。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

受太平洋高壓影響，今(23日)全台各地高溫炎熱，中央氣象署上午11時23分針對17縣市發布高溫警示。受到高溫影響，彰化近日熱中暑頻傳，昨(22日)傳出2人中暑送醫、今(23日)上午又再傳出一名60歲男子疑似不耐高溫而昏厥，幸救護人員到場檢傷時，男子自行醒轉，拒絕送醫後隨即自行離去。

入夏後全台持續高溫，彰化今午氣溫達攝氏36度，體感溫度更達45度。自昨天起，彰化及傳出數例熱中暑案例，收治今年全台首起熱中暑個案的彰基指出，昨一名43歲的泰籍女性外出登山健行，但卻因高溫而陷入昏迷，送抵彰基時體溫達40.9度，且肢體僵直抽搐，出現急性呼吸衰竭，昏迷指數更一度只有3，情況相當危急，醫師評估為熱中暑後立即治療，並收治加護病房。經醫師漏夜搶救，該名女子今上午醒轉，但仍未脫離險境，須持續觀察、治療。

此外，彰化昨也有另一例70多歲的老翁騎腳踏車外出撿拾資收物，疑長時間在烈日下曝曬，因此倒地昏迷，送醫時體溫達39度，經輸液、降溫治療後已恢復意識，後續出院返家。

今彰化仍是高溫籠罩，上午又傳出一名60歲男子疑似天氣過熱而昏厥，民眾見狀後立即協助將其搬運往遮蔽處，後續救護人員到場檢傷時，男子自行醒轉，並婉拒送醫，隨後自行離去。

彰基提醒，由於高溫炎熱，目前已經開始傳出熱中暑案例，提醒民眾非必要盡量避免戶外活動，如若外出，務必注意防曬、補充水分，並尋找蔭涼遮蔽處，避免烈日直接曝曬；室內也應保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

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