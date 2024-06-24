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生日變忌日！26歲饒舌歌手開趴狂歡「遭開槍射殺」　女友悲痛發聲

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 弗里歐在自己的生日派對當天遇害身亡。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國饒舌歌手弗里歐（Julio Foolio）剛過26歲生日，23日和朋友及粉絲開趴慶祝，卻在飯店外中人埋伏，遭到槍擊身亡，震驚嘻哈音樂界，粉絲紛紛湧入社群媒體哀悼。

綜合《紐約郵報》等美媒，弗里歐本名瓊斯（Charles Jones），他的律師福斯科（Lewis Fusco）聲明證實，就在他26歲生日的2天後，23日生日派對當天，他在一家假日飯店（Holiday Inn）被槍殺，據報是遭人埋伏攻擊。

坦帕市警方證實，一名男子在這起槍擊事件中身亡，另有3人受傷送醫，所幸情況穩定。

弗里歐IG擁有逾百萬粉絲追蹤，生前上傳的限時動態顯示，他一開始和眾多友人及粉絲在一間Airbnb開泳池趴狂歡，慶祝他剛滿26歲生日，但因太過吵鬧，警方到場要求解散，他們才轉移陣地到假日飯店，卻在停車場的一輛車上遭人開槍擊中，當場身亡。

官員正調閱飯店監視器，截至當天下午尚無嫌犯落網，警方稱仍在努力了解案發原因及動機。

弗里歐遇害的消息曝光後，女友馬尼（Mani）悲痛發文寫道，「你們從我身邊把我男友奪走，我恨你們所有人，我不會是唯一一個哭泣的人。」

粉絲則留言表示，「真不敢相信他死了……我幾小時前才看了他的限動」、「很令人難過，但不是很意外」，因為他據稱是當地幫派成員，長期與敵對幫派不和，幾個月前才因腿部中槍送醫。

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