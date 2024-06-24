半夜太熱睡不著！專家建議「助眠4招」更好睡　保持通風是關鍵

▲北半球熱浪來襲，民眾在夜晚的高溫下難以入眠。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

日頭赤炎炎！隨著今年6月北半球進入夏季氣候，熱浪襲捲多個國家，包括日本多地超過30度高溫，至於美國東北部、南部、中西部也迎來熱浪，危險的高溫讓人難以入眠，因此專家建議「最佳睡眠溫度」為攝氏18.3至20度，且身體須在白天補充足夠水分，並讓臥室維持空氣流通。

根據美媒《紐約時報》，美國波士頓大學公共衛生學院氣候健康中心專家米蘭多（Chad Milando）指出，其實極端高溫會影響睡眠時間和品質，尤其家中未能安裝冷氣或空調等低收入戶家庭，最容易因為熱浪產生睡眠品質不良，且老年人或患有潛在健康問題的人也因此受影響，儘管睡眠時體溫會自然下降，但炎熱的環境會阻止身體冷卻。

加州大學洛杉磯分校精神病學和生物行為科學教授厄文（Michael Irwin）警告，一旦臥室溫度過高，民眾不僅難以入眠，就算成功入睡後也會因為環境高溫而更頻繁地從睡夢中醒過來。

因此，哈佛醫學院睡眠醫學系助理教授羅賓斯（Rebecca Robbins）分析，為了協助身體調節體內溫度，臥室的溫度最好控制在攝氏18.3至20度（華氏65至68度）之間，「若房間太熱，你可能會整晚因為顫抖、或是因為出汗而頻繁醒過來，尤其在睡眠階段，因為體內無法自行調節溫度。」

羅賓斯建議，可以關閉百葉窗或窗簾來過濾陽光直射，使家裡保持涼爽，且保持臥室空氣流通也能有效降溫，「若你家裡沒有空調，請試著在開著的窗戶設置風扇，有助於從外面引入更涼爽的空氣。」

羅賓斯認為，民眾可以睡在薄床單下，因為可以促使空氣流通，且一旦氣溫過熱時更容易讓手、腳從床單下伸出，至於睡衣也應該儘量挑選薄且寬鬆的款式，「若在熱浪中難以入眠，請克制在床上『翻來覆去』的衝動，因為這只會讓你更熱。」

米蘭多則建議，晚上睡覺前首先必須趁白天飲用充足水分、保持涼爽，「當外面很熱時，可以透過喝下大量的水來確保體內有足夠液體來降溫，當你脫水時，出汗量就會減少，並且容易過熱。」

厄文則建議，為了在睡前讓體溫降低，可以在額頭上放一塊濕抹布，「抹布中的水分會在夜間蒸發」；不過他也強調，睡前應該避免使用冰袋，因為冰袋放在皮膚上太久，反而容易讓皮膚凍傷，甚至造成永久性傷害。