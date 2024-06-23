軟體服務商CDK系統遭攻擊　駭客討數千萬美元贖金！北美車商受衝擊

▲軟體服務供應商CDK Global Inc.遭駭客攻擊，影響北美多家汽車經銷業者。（示意圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合外電報導

總部位於美國伊利諾州的跨國軟體公司CDK Global Inc.主要提供汽車產業軟體系統服務，然而，由於公司最近遭到駭客攻擊，導致美國、加拿大等北美各地汽車經銷商的營運資料管理系統癱瘓。彭博社引述消息人士稱，來自東歐的駭客向CDK勒索數千萬美元贖金，CDK正在考慮支付。

▲據傳CDK被駭客勒索高額贖金。（圖／翻攝自cdkglobal.com）

根據今日美國等報導，CDK在北美提供超過1萬5000家汽車經銷業者收購、銷售、保修、客戶系統或資料庫的軟體服務，然而，19日深夜卻遭到駭客網路攻擊，CDK出於對客戶的高度謹慎考量，隨後已經自主關閉了大部分系統，並與外部的第三方專家進行磋商。

據彭博社引述消息人士報導，一個宣稱對CDK發動網路攻擊的組織要求提供數千萬美元贖金，而CDK目前也有意支付贖金，但相關討論仍在進行中，未來還可能發生變化。消息人士稱，這次駭客攻擊的幕後黑手據信位於東歐。

CDK沒有公布有多少客戶受到影響，但網路攻擊導致的中斷已持續至少3天，如今正值夏天的買車旺季，嚴重影響了全美多家汽車經銷商的銷售和日常業務運作。CDK目前並未透露系統重啟的預估時程，這起事件也凸顯了汽車零售業對數據系統的高度依賴以及潛在的安全漏洞。