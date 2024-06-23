特斯拉突沒電！美國1歲女童受困車內　消防員破窗救人

▲女子把孩子抱上車之後關門，但這才發現特斯拉汽車沒電。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城近期出現攝氏46度的極端高溫，但當地女子桑切斯（Renee Sanchez）卻遇上麻煩情況，因為在她把20個月大孫女抱進特斯拉後座並關車門之後，汽車突然沒電，她當下無法打開車門，最終叫來消防人員破窗救出孩子。

AZFamily報導，當時桑切斯帶著孫女準備要去鳳凰城動物園（Phoenix Zoo），但卻突然遇到沒電的狀況，且事前毫無預兆。桑切斯透露，她把孫女放上後座的安全座椅之後之後，就把後車門關上，接著繞到駕駛座位置準備上車，這時才發現車門已經打不開，「我根本進不去，我的手機鑰匙打不開車門，卡片鑰匙也打不開車門。」

眼看孫女被困在車內，且車內溫度越來越熱，桑切斯別無選擇，當場撥打911通報。消防人員後來趕到現場發現是台特斯拉，當場表明無法進入車內，桑切斯為了把孩子救出，直說「我不在意你是不是要把車子切成兩半，把孩子救出來就好。」

消防人員當時先把車窗用膠帶貼住，接著使用斧頭破窗，避免玻璃碎片傷及孩子，隨後救出受到驚嚇哭泣的女童，還給了她一頂小消防帽安撫她。

通常在電池沒電之前，特斯拉車主會收到3次警告，但特斯拉服務部門證實，桑切斯沒有收到任何事前通知。與此同時，當特斯拉車主被困在車外時，其實是有方法可以開啟車門，但一連串步驟相當複雜，且許多特斯拉車主與救援人都不知道。