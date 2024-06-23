台南做工行善團愛心熱度勝炎夏高溫　完成第262戶修繕

▲台南市勞工局「做工行善團」週週假日不停歇，志工夥伴持續出任務為職災勞工與弱勢族群修屋，完成第262戶修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」週週假日不停歇，志工夥伴持續出任務為職災勞工與弱勢族群修屋，23日同時兵分五路出發前往學甲區、官田區、關廟區、仁德區進行修繕，另一組木工工會志工則到新化區製作義賣的圓板凳，志工團隊行善助人的愛心熱度更甚炎夏艷陽的高溫，齊心只為共同邁向市長黃偉哲「希望家園」最暖心的施政理念邁進。

居住在仁德區58歲謝先生為低收入戶，目前與母親同住，行動不便領有中度身心障礙證明，每月僅靠政府補助維生，屋頂老舊嚴重破損卻因經濟能力有限而無法整修，只能以帆布覆蓋遮風擋雨。勞工局「做工行善團」，泥水、電子機械加工、鋁製品、電氣工會、木工工會志工已陸續協助完成舊屋頂屋瓦及天花板拆除、安裝鐵厝鋼板、更換鋁門窗、水電配線配管及燈具與衛浴安裝、浴室牆壁及地坪貼磁磚、浴室天花板塑膠板、浴室門更新施工。今日由油漆工會志工進行牆壁油漆粉刷美化施工，及漏水防水漆施作，完成第262戶修繕。

居住在關廟區87歲方姓獨居老人，僅依靠每月8千多元的中低收老人生活津貼度日，其房屋在2023年1月時遭遇一場無情祝融，老人因為經濟條件不允許，無法自行修復，便顛沛流離四處為家。勞工局接獲通報後，已於日前進行一連串的房屋修繕工程，今日不但有木工工會進行客廳、臥室、天花板及浴室的施工工程外，電氣工會也進行電線及開關配置和電燈的安裝施工，眼看本來殘破不堪的家園漸漸被修復，老人在施工現場露出歡欣笑容也頻頻感謝辛勞的志工夥伴們。 林俊憲立委也帶飲品至案場慰勞志工。

居住學甲區的謝老先生現年81歲，獨自居住在破舊老房，收入微薄。案主每月僅領取中低收入老人生活津貼約8千多元，經濟狀況僅能維持基本生活，無力修繕住處。居住房屋年久失修，屋頂破洞，天花板大片木材剝落頹壞、木門窗戶等多處嚴重破損，居住環境不佳。經勞工局「做工行善團」於5/31會勘後，將為案家安排屋頂鐵板重新安裝、內部重新裝潢、衛浴設備安裝、更新電線燈具設備、油漆美化等工程。今日電氣工會打頭陣進行移電表申請臨時電施工，以利後續工程進行，齊為改善案主居住環境，維護基本生活品質共同努力。

官田區60歲的王先生，棲身的三合院古厝因電線老舊造成內宅起火，屋內大火造成客廳、臥室、廚房連同衛浴都燻黑且毀損，所幸案主及時逃離。火災造成的損失慘重，讓從事臨時工，工作收入不穩定的案主無法負擔，所幸勞工局會同做工行善團場勘後，因結構未損壞，決定啟動房屋修繕，電氣工會志工已於上週日6/16先行復電及安裝臨時用電設施施工，6/17由泥水工會進行舊屋頂樑柱、天花板拆除清運施工，6/20-6/21由電子機械加工連續兩天趕工完成古厝屋頂鐵厝C型鋼更新，今日由電氣進行配置管路及線路施工，後續將由鋁製品、泥水、木工及油漆工會將依序接棒完成修繕任務，讓案主可以盡快重返家中，在安全無虞的環境中生活，當地胡漢榮里長也帶飲品到場關懷。

今日台南市木工業職業工會志工也至新化區製作圓板凳，形狀小巧可愛，除可當一般椅子使用，也可用來擺放盆栽等裝飾物品，用途多元，志工們製作的圓板凳將於義賣活動販售，義賣所得皆捐助勞工局「做工行善團」弱勢家庭房屋修繕基金，志工們將專長充分運用於公益領域，改善弱勢家庭居住環境。

王鑫基局長表示，感謝盛夏假日到修繕現場協助的台南市木工業職業工會蔡崇安、蔡玉貞夫妻檔，志願服務協會夫妻檔莊志偉與謝芬蘭、陳來發與苑秀芳，以及大台南總工會監事張松茂。修繕志工各自為工作生活打拼安家之餘，再與家人攜手將大愛奉獻於弱勢修屋，參與週末房屋修繕，讓愛心滾輪不停歇傳遞善循環，讓修繕服務更暖心。