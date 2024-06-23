酸共產黨是「台灣的豬隊友」　柯文哲：讓台人跑更遠、靠美越近

▲民眾黨主席柯文哲到台南六甲蘭都觀光工廠，妻子陳佩琪一旁陪同。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

中國大陸21日公布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》22條規定，其中「分裂國家罪」最重可處死刑。民眾黨主席柯文哲23日表示，共產黨是台灣的豬隊友，動不動搞這些幹什麼，只會讓台灣人跑得更遠、離美國越靠近。

柯文哲23日上午到台南六甲蘭都觀光工廠進行參訪，並接受媒體訪問。針對立院民進黨團總召柯建銘、民進黨祕書長林右昌都批評，民眾黨近期在國會表現，好像是配合中共演出？柯文哲回擊，為什麼民進黨被人說是「綠共」，就是北京政府一直貼人標籤稱「台獨」，現在民進黨也每天貼標籤稱「中共同路人」，自己曾跟別人說「民進黨跟共產黨怎麼很像？」，對方則說「哪裡是很像？根本是一模一樣」。

面對中國大陸發布22條規定，針對台獨分子最重可處死刑，其中認定包括「用『公民投票』方式圖謀改變台灣是中國一部分的法律地位」，是否代表投票選總統也算觸犯中國法律？柯文哲直言，共產黨是台灣的豬隊友，對方每做一件事情，對方一定常常在想，給台灣幾個惠台政策，但講一大堆，台灣人卻越跑越遠。

「你動不動就搞這個幹什麼？你以為你這樣講，台灣人就會怕了，就往大陸靠過去？不會嘛！」柯文哲說，中國大陸做這個動作，只是讓台灣人跑得更遠，甚至離美國越靠越近，「不是這樣嗎？」