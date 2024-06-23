賣淫妹「假裝處女」80次！價碼秒翻倍　自爆秘訣：假裝喊痛

▲夏川自爆，只要動一些小心思，對方通常不會發現自己不是處女。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名倚靠「爸爸活」維生的女子自爆，經常透過交友網站尋找目標，且會欺騙金主她是處女，原本一次2萬日幣（約新台幣4000元）的性交易價格，便可以翻倍提高到5萬日幣（約新台幣1萬元），而她靠這個手法已經成功騙到80個男人。她直言，只要在過程中動一些小巧思，這些買春客根本就不會發現她早就不是「第一次」。

根據SPA!報導，這名化名為「夏川里菜」的22歲女子平時靠著「爸爸活」來維持生計，但是卻通過「假裝處女」的手法使收入翻倍。夏川表示，她靠這種方法已經賺了將近400萬日幣（約新台幣80萬元）。

她經常使用交友網站尋找目標，根據市場價格，爸爸活的金主如果想和女方發生性關係，通常要支付2萬日幣（約新台幣4000元）。但是夏川一旦發展到要和金主發生性關係時，就會開始撒嬌，並假稱自己還是處女，要求對方支付5萬日幣（約新台幣1萬元）。她直言，截至目前為止，至少有一半的客戶會接受這個價格。

為了避免被識破，見面時夏川會打扮成清純的大學生，穿著清新的洋裝，化上淡妝，並在性行為時不時地大喊「好痛」，裝作疼痛的樣子。她坦言，其實本來跟客戶發生性行為就不是很開心，所以表現出不舒服的感覺也不是在演戲，而是自然而然的反應。

在被問到是否會對欺騙客戶感到罪惡時，她則毫不猶豫地表示，「完全不會！」夏川甚至認為，只對處女感興趣的男人很噁心。

夏川過去曾因為迷上男公關而欠下將近500萬日幣的債務，目前大部分騙來的錢都用來償還這些債務，剩下的債務已經不到100萬日幣（約新台幣20萬元）。不過她似乎並沒有打算停止這種「詐騙行為」，因為認為這已經是她生活的一部分。