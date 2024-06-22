日本海裡挖到寶！發現2.3億噸含稀有金屬「錳核」　擬2025開採

▲日本發現含稀有金屬的錳核達2億3000萬公噸。（圖／翻攝自X@NipponZaidan）
記者詹雅婷／綜合報導
日本最東端島嶼「南鳥島」（Minamitorishima）是太平洋的珊瑚島，隸屬於東京都小笠原村管轄。日本財團與東京大學21日宣布，南鳥島近海的專屬經濟區（EEZ）的海底，其實存在含稀有金屬的「錳核」，量超過2.3億公噸。預計將會在2025年開始大規模開採。
共同社、讀賣新聞等報導，錳核（manganese nodule）是黑球狀的海底資源，直徑約5至10公分，含有鈷、鎳等稀有金屬。根據研究團隊今年4月至6月針對100多個水深5200至5700公尺海底地點進行的調查，確認錳核高度密集分布在大約1萬平方公里的區域內。
日本が資源国に！？— ニュースウオッチ９（サタデーウオッチ９） (@nhk_nw9) June 21, 2024
都心から約2千キロ離れた
南鳥島沖の海底で大量に見つかった
鉱物 #マンガンノジュール
#電気自動車 の蓄電池などに
利用されるコバルトやニッケルなど
資源価値が高い金属が含まれています
この鉱物を大規模に引き上げる計画が発表
詳しくはhttps://t.co/Cq9H46HLcs pic.twitter.com/n5opELX3Zd
經分析採樣後，團隊推測礦床大約含有61萬公噸的鈷，可供日本國內約75年的消費量，另外還有大約74萬噸的鎳，相當於日本11年國內消費量。東京大學教授Yasuhiro Kato表示，這些資源對於經濟安全至關重要。
團隊計畫從2025年開始開採，並與私營部門合作，建立商業化框架。中央社報導，國外已有掌握錳核開採技術的企業，預計將和歐美公司合作，初期開採成本估將突破50億日圓，由日本財團負責相關費用，開採後的錳核會提供給日本企業。
南鳥島周辺に鉱物2億トン、EV電池75年分 東京大学など— 日経ビジュアルデータ (@nikkeivdata) June 21, 2024
https://t.co/uh2pRP7jLw
周辺の深海でコバルトやニッケルなどレアメタルを含む鉱物資源が確認されました。資源量は推計約2億3000万トン以上。コバルトは国内消費量の約75年分、ニッケルは約11年分に相当するとみられます。#経済安保 pic.twitter.com/w8SnNcwpgY
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