日本海裡挖到寶！發現2.3億噸含稀有金屬「錳核」　擬2025開採

▲日本發現含稀有金屬的錳核達2億3000萬公噸。（圖／翻攝自X@NipponZaidan）

記者詹雅婷／綜合報導

日本最東端島嶼「南鳥島」（Minamitorishima）是太平洋的珊瑚島，隸屬於東京都小笠原村管轄。日本財團與東京大學21日宣布，南鳥島近海的專屬經濟區（EEZ）的海底，其實存在含稀有金屬的「錳核」，量超過2.3億公噸。預計將會在2025年開始大規模開採。

共同社、讀賣新聞等報導，錳核（manganese nodule）是黑球狀的海底資源，直徑約5至10公分，含有鈷、鎳等稀有金屬。根據研究團隊今年4月至6月針對100多個水深5200至5700公尺海底地點進行的調查，確認錳核高度密集分布在大約1萬平方公里的區域內。

經分析採樣後，團隊推測礦床大約含有61萬公噸的鈷，可供日本國內約75年的消費量，另外還有大約74萬噸的鎳，相當於日本11年國內消費量。東京大學教授Yasuhiro Kato表示，這些資源對於經濟安全至關重要。

團隊計畫從2025年開始開採，並與私營部門合作，建立商業化框架。中央社報導，國外已有掌握錳核開採技術的企業，預計將和歐美公司合作，初期開採成本估將突破50億日圓，由日本財團負責相關費用，開採後的錳核會提供給日本企業。