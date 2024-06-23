大雨貫穿「東、西日本」！赴日注意　京都恐下警報級大雨

▲雨勢將覆蓋整個東日本與西日本。（圖／氣象廳）



記者王佩翊／編譯

受到梅雨鋒面影響，東日本地區與西日本地區降下猛烈雷雨，雨勢更將持續至24日。氣象廳提醒，由於可能有大雨風險，因此需嚴防土石流災害、低窪地區淹水以及河水暴漲氾濫。另外，京都府已在23日上午發布大雨警報，預計降雨會再次增強，並在23日晚間達到警報級別。

根據《日本放送協會》報導，氣象廳指出，由於梅雨鋒面與低氣壓吸引了大量溫暖濕潤的空氣，導致大氣狀況不穩定，加強東海和關東等地的局部區域雨雲。23日早上9時以前的1小時累積降雨量，千葉縣茂原市來到17.5毫米，長野縣宮田高原則觀測到16毫米。

這種不穩定的大氣情況預計將持續到24日，因此東日本與西日本地區可能會持續出現雷雨和強降雨，並且有大雨的風險。氣象廳預計，東海地區從現在到24日上午的24小時累計降雨量最高可達200毫米；關東甲信、北陸和九州可達150毫米；近畿地區120毫米；中國地區100毫米；四國地區則預計有80毫米。

氣象廳呼籲民眾要嚴防土石流災害，並小心低窪地區淹水和河流的暴漲氾濫。此外，也要注意雷擊和龍捲風出現。如果發現天色突然變暗或有積雨雲接近的跡象，應立即移動到堅固的建築物內以確保安全。

能登半島地震的受災地北陸地區也可能在23日夜間迎來強烈降雨。由於先前的地震使地基鬆動，就算降雨量不大也可能引發土石流等災害。因此，當地居民需密切關注最新氣象消息，並及早做好防災準備。

根據《京都新聞》報導，京都地方氣象台於23日上午發布了大雨警報，預計京都府的降雨會再次增強，並在23日晚間降下警報級大雨，且可能引發土石流等災害。