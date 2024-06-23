埃及530名朝覲者死亡！　當局宣布「吊銷16間旅行社執照」

▲穆斯林無懼高溫齊聚沙烏地阿拉伯麥加朝覲。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

穆斯林聖城麥加的「朝覲」（Hajj）活動因熱浪造成超過1000人死亡，其中超過一半來自埃及。埃及當局22日宣布，吊銷16間旅行社的經營許可證，並指控這些旅行社對於朝覲者的死亡事件應負主要責任。

根據《路透社》報導，埃及的醫療和安全消息人士指出，今年麥加朝覲期間，至少有530名埃及民眾喪生。由政府主導的緊急危機處理部門表示，已確認其中31人因慢性病而死亡。

▲截至21日已有1126名來自各國的朝覲者因高溫死亡。（圖／達志影像／美聯社）



聲明中提到，安排這些朝覲行程的旅行社未能提供任何服務，包括基本的醫療援助，且他們替朝覲者申請的是個人簽證，而非允許前往參加朝覲的朝覲簽證（haj visas）。根據規定，沙烏地阿拉伯當局提供的醫療服務不包括持個人簽證入境的朝覲者。

此外，聲明指出，這些死亡的朝覲者不得不步行穿越沙漠進入麥加，以避免被捕或驅逐出境，這種安排對於參加朝覲的年邁體弱者而言，無疑是極其艱難的挑戰。

埃及當局還表示，這些旅行社沒有為朝覲者提供適當的住宿，導致他們在極端高溫下疲憊不堪。

今年夏季的沙烏地阿拉伯氣候異常炎熱，麥加在本月17日氣溫飆升至攝氏51.8度，截至21日已有1126名來自各國的朝覲者死亡。