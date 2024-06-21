埃及3500年古墓畫像撞臉「辛普森太太美枝」　網笑歪：神預言再+1

▲考古團隊在埃及出土一具千年古墓，棺材蓋上的一幅人像彩繪引人注目。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

國外考古團隊2023年初在埃及發現一具古墓棺材，具有3500年歷史，讓眾人驚訝的是，棺材蓋上彩繪一名黃皮膚女子人像，其外貌酷似卡通《辛普森家庭》中的角色「美枝」，讓《辛普森家庭》再添一筆神奇紀錄。

根據英國期刊《考古學家》（The Archaeologist）報導，一支考古隊伍於2023年上半年在埃及中部的敏亞市（Minya）發掘出一處距今3500年的古墓，可以回溯到新王國時期的第二十王朝（約西元前1186到1069年），其中一個棺材蓋上精緻的雕刻和繪畫，描繪了亡者、神祇以及《亡者之書》中的場景，旨在引領亡者在來世轉生。

綜合外媒報導，棺木蓋板上描繪著一位黃皮膚的女性，穿著綠色長袍，頭頂藍色王冠，據悉，這具棺材的主人推測為大赫爾莫波利斯（Ashmunein）傑胡蒂（Djehouti）大祭司的女兒伊絲特（Tadi Ist），此次發掘的文物為探究新王國時期古埃及的喪葬習俗、藝術風格和文化風貌提供了珍貴的線索。

▲棺材蓋上的女子彩繪人像，撞臉卡通《辛普森家庭》中的角色「美枝」。（翻攝reddit）

此外，這幅彩繪人畫也在網上引發熱議，一票網友表示彩繪畫的女子與動畫《辛普森家庭》的角色「美枝」極為神似，令人驚訝不已，不少人笑稱《辛普森家庭》作者馬特格朗寧簡直是時空旅人，且因《辛普森家庭》曾多次準確預測國際重大事件，例如美國前總統川普當選、新冠病毒疫情爆發等，因此被譽為「神預言」卡通。



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