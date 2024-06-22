麥加朝覲突尼西亞人增至49死　「宗教部長」遭總統下令拔職

▲在沙烏地阿拉伯米納（米納）前往聖地麥加朝覲的穆斯林人潮。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

穆斯林年度盛事麥加「朝覲」（Hajj）在熱浪下舉行，截至21日已有1126名朝聖者死亡。北非國家突尼西亞過去一周以來已有49名朝聖者喪命，但多數死者都是持旅遊簽證前往沙烏地阿拉伯，並非經由政府的官方朝聖計畫。突尼西亞總統賽義德（Kais Saied）宣布撤換宗教事務部長。

根據法新社報導，依官方聲明與參與應對的外交官報告統計，今年麥加「朝覲」的死亡人數，截至21日已增至1126人，其中半數以上來自埃及，但包含馬來西亞、印度、約旦、伊朗、塞內加爾、突尼西亞、蘇丹等多國都確認有朝聖者死亡。

▲至少49名突尼西亞人死亡。（圖／路透）

其中，突尼西亞外交部在18日通報有35名朝聖者死亡，隨後突尼西亞媒體確認死亡人數已上升至49人，且有許多家庭仍在尋找失蹤者。外交當局並未詳述死因是否與極端高溫有關，但這些死者大多是通過旅遊簽證，而非透過沙烏地阿拉伯政府的官方朝聖計畫入境。

由於死亡人數上升，受到廣泛批評。突尼西亞總統賽義德21日宣布，他決定終止宗教事務部長查伊比（Ibrahim Chaibi）的職務，但聲明中並未提供進一步細節。

報導補充，沙烏地阿拉伯每年會以配額制度分配官方許可證給各國，再透過抽籤的方式分配給個人信徒。然而，自從2019年沙烏地阿拉伯開始發放普通旅遊簽證以來，前往麥加變得更加容易，即使是拿到許可證的朝聖者也常為了減少數千美元旅費而選擇非官方的不規則路線，種種原因皆造成了更高的風險。