極端高溫奪命！多國熱浪野火爆發　今夏恐成最熱酷暑

▲北美、東南亞、南亞等全球多地出現極端高溫。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

北半球在迎來夏季之際，致命熱浪襲向四大洲城市，沙烏地阿拉伯伊斯蘭聖城麥加（Mecca）朝聖者破千人死亡，地中海沿岸國家歷經極端高溫，亞洲國家熱到停課，美國爆發野火、發布極端高溫警報，種種跡象都表明今夏很可能再次出現創紀錄高溫，成為全球最熱酷暑。

路透報導，北美、東南亞、南亞等全球多地出現極端高溫，估計歐洲、亞洲已有數百人甚至數千人死亡。在麥加朝聖近期展開朝覲儀式，但氣溫超過攝氏50度熱到爆，許多朝聖者不堪高溫熱死，至今奪走上千條人命。其中，埃及醫療安全部門20日透露，至少有530名埃及人參加朝聖死亡，還有40人下落不明。

▲全球各國穆斯林前往聖地麥加「朝覲」（Hajj）。（圖／達志影像／美聯社）

不只中東，地中海沿岸國家也歷經極端高溫，從葡萄牙到希臘，還有非洲北部的阿爾及利亞都發生野火。塞爾維亞氣象專家預測將出現攝氏40度高溫，衛生機構發布紅色天氣警報建議民眾不要外出冒險，鄰國蒙特內哥羅（Luis Montenegro）也警告國人在傍晚降臨之前要待在陰涼處。

歐洲今年的熱浪造成遊客死亡或失蹤，美國東部大片地區被熱穹籠罩，近1億美國人20日收到極端高溫的警告、預警等，紐約部分學校讓學生提早放學躲避高溫，亞利桑那州鳳凰城等地發布超高溫警告（Excessive Heat Warning），新墨西哥州則是在酷熱天氣之下發生野火，火勢延燒2.3萬英畝土地、燒毀500棟民宅，造成2人死亡。

印度夏季雖然在3月至5月，準備迎來6月至9月的雨季，但新德里本周出現55年來最熱夜晚，凌晨1時氣溫高達攝氏35.2度；氣象部門統計數據顯示，自5月14日以來，新德里最高溫連續38天在攝氏40度以上。衛生部門官員透露，在3月1日至6月18日期間，有4萬多例疑似中暑病例，至少110人確認死亡。

世界氣象組織（World Meteorological Organization）表示，未來5年有86%可能性超過2023年，成為有紀錄以來最熱一年。