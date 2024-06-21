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麥加朝覲千人亡！　埃及70歲婦逐夢被丟包躺街角斷氣

▲▼ 穆斯林年度盛事麥加「朝覲」（Hajj）。（圖／路透）

▲穆斯林無懼高溫，齊聚沙烏地阿拉伯麥加朝覲。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

穆斯林年度盛事麥加「朝覲」（Hajj）因熱浪造成超過1000名朝聖者死亡，20多國穆斯林魂斷沙烏地阿拉伯，其中大多數來自埃及。其中一名死者是埃及70歲婦女埃芬迪亞（Effendiya），賣掉珠寶籌措旅費就是要完成朝覲的一生夢想，但這卻也是她人生的最後時刻，躺在街角陰涼處嚥下最後一口氣。

BBC報導，埃及許多貧窮村莊的朝聖者選擇把畢生積蓄花在前往伊斯蘭教最神聖城市麥加的這趟精神之旅上，米努夫省70歲婦女埃芬迪亞是5個孩子的母親，但她並未加入要價6000美元（約新台幣19.4萬元）的官方朝覲車隊，而是持旅遊簽證參加當地經紀人負責的團，宣稱只要半價就能享有五星級服務。然而現實並非如此。

▲▼ 穆斯林無懼高溫，齊聚沙烏地阿拉伯麥加朝覲。（圖／VCG）

▲朝覲對穆斯林來說是相當神聖的活動，穆斯林有義務一生至少去一次朝覲。（圖／VCG）

在6月15日的阿拉法特日（Arafat Day），朝聖者要在距離麥加約20公里處的阿拉法特山上祈禱，但巴士卻在距離阿拉法特山約12公里外之處讓大家下車後駛離，埃芬迪亞不得不頂著炙熱氣溫步行前往目的地，不斷往頭上澆水。埃芬迪亞大兒子塔里克（Tariq）稱，「在我們最後一次通話的時候，她看起來相當疲憊。」

加入官方朝覲車隊的朝聖者通常住在有空調冷氣的帳篷中，還能搭巴士往返，也享有醫療照護。但埃芬迪亞與其他未正式登記的朝聖者只能靠自己，試著拿床單做出帳篷。

埃芬迪亞最終仍熬不過炎熱天氣，在街角陰涼處喘氣時過世，已知她生前和兒子通話時稱，有感覺到靈魂正在抽離身體。小兒子賽義德（Sayyed）得知消息後哭著說，「媽媽的死讓我心碎」，大女兒瑪納爾（Manal）流淚直言，真希望當時能陪在媽媽身邊，「不過她希望死後葬在聖城，她的夢想實現了。」

▼ 官方朝覲車隊的朝聖者通常住在有空調冷氣的帳篷中，可搭巴士往返，享有醫療照護。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 穆斯林年度盛事麥加「朝覲」（Hajj）。（圖／達志影像／美聯社）

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