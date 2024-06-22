拉丁美洲友邦克國總理訪台　林佳龍「首次接機」讚：都是美麗島國

▲友邦聖克里斯多福及尼維斯的德魯總理伉儷及訪團來台，外交部長林佳龍接機。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

實習記者石嘉豪／台北報導

我國友邦聖克里斯多福及尼維斯總理德魯伉儷及訪團今（22日）訪台，將展開為期5天的訪問行程，外交部長林佳龍親自前往機場接機。林佳龍表示，這是他擔任外長以後的首次接機，也是520新政府上任後，第一個友邦總理訪台，他期待台克兩國能持續深化雙邊合作，為雙方、全球的進步與繁榮，創造更多新成果。

林佳龍提到，今日稍早他在桃園機場迎接遠道而來的好友，位在拉丁美洲及加勒比海的友邦「聖克里斯多福及尼維斯」總理德魯（Terrance Drew）伉儷與訪團一行，經過長途航程抵台。

林佳龍指出，這次是德魯總理第二次訪台，將展開一連五天的訪問行程，「這也是我上任後首次的接機行程，並代表全體國人向友邦訪團獻上最誠摯的歡迎」。

此外，林佳龍說，下週一總統賴清德也將在總統府以最隆重的軍禮及國宴迎接訪團，並進行會晤交流，這也是新政府上任後，第一個友邦總理訪問台灣。

林佳龍表示，台灣與克國建交41年來，在醫療、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域密切合作，雖然地理位置相距遙遠，但仍有許多共通點，像是我們都是美麗的海島國家，人民友善好客，並且擁有民主、自由及人權的普世價值。

▲友邦聖克里斯多福及尼維斯的德魯總理伉儷及訪團來台，外交部長林佳龍接機。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍還引述德魯總理今天的發言，指「兩國的外交互動已建立穩固基礎，並以堅定支持台灣為傲，這次訪問將重申雙方致力於深化合作的承諾，並要學習台灣在建立具韌性和活力經濟的豐富經驗。」

林佳龍說，他也和德魯總理針對雙邊合作議題交換意見，一起期待台克兩國能持續深化雙邊合作，為雙方、為全球的進步與繁榮，創造更多新成果。

最後，林佳龍祝福，德魯總理與總理夫人普琳絲女士（Diani Prince-Drew）新婚愉快，並提及，接下來德魯總理會拜訪港都高雄，近期台灣進入夏至節氣，熱情的溫度與陽光就如同台灣人的好客精神與熱情。