林佳龍設宴向「頭號外交官」請益　藍營前外長錢復也在列

▲外交部長林佳龍出席「2024年第二季外交部卸任大使聯誼餐會」。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

實習記者石嘉豪／台北報導

外交部長林佳龍昨（15日）出席外交部卸任大使聯誼餐會，除了向與會者分享自己從520就任以來的心得，同時，林佳龍透露，機會難得，自己也打算把握時間向這群「頭號外交官」請益。此外，過往第二季的聯誼會由前外長錢復作東，林佳龍因此特別感謝錢復成全他想來主辦這一季聯誼會的心願。

林佳龍表示，自己很高興出席外交部卸任大使聯誼餐會，他想要先感謝外交前輩、曾擔任過外交部長的錢復董事長，因為，過往第二季的聯誼會皆由錢復作東設宴，這次很謝謝錢復成全他想主辦本季聚會的心願。

▲外交部長林佳龍（左）與前外長錢復（右）出席「2024年第二季外交部卸任大使聯誼餐會」合影。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍接著向卸任大使們分享自己從520就任外交部長至今的心得。「首先，我深刻感受到外交部同仁的優秀與專業，每位外交特考人員都擁有豐富的經歷與專業知識，我從他們身上學到了許多。」

林佳龍進一步說明，其次，他也看見台灣在國際舞台上的地位受到高度重視，台灣擁有民主、自由、人權與法治的普世價值，讓台灣與世界各國建立友好關係，並獲得認同與支持。

此外，林佳龍透露，由於機會難得，他也想把握時間向這群「頭號外交官」卸任大使們請益，並致上誠摯的感謝。林佳龍說，相較世界各國，台灣的國際處境特殊，在場每一位卸任外交大使都在不同的時代與國際情勢中，站在前線、堅守崗位，立下汗馬功勞。

▲外交部長林佳龍出席「2024年第二季外交部卸任大使聯誼餐會」。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

對於我國外交官的處境，林佳龍表示，他們不僅需要發揮外交專業，還要守護國家利益，維護國人權益，他代表外交部感謝每一位外交前輩，在過去為國家的付出與貢獻。

以台灣當前在國際局勢中的狀況來看，林佳龍指出，現今的台灣已經是「世界新台灣」，總統賴清德提出「經濟日不落國」的目標，也是我們的目標。

林佳龍認為，現在正是最好的時機，讓世界與台灣不僅是交朋友，更要共同推動經貿合作、培育人才，繁榮全球經濟。

最後，林佳龍表示，退休並不是終點，而是新生活的開始，自己也已經向卸任的大使們預約時間，將和大使們請益、傳承外交專業，互相交流經驗，讓台灣在世界舞台上更加耀眼。