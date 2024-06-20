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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇曝民主基金會卡韓提名的執行長　痛斥綠營：有臉談民主？

▲▼ 韓國瑜宴請民眾黨團-韓國瑜。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 立法院長韓國瑜。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

台灣民主基金會19日召開董事會，確認韓國瑜擔任董事長一職，不過針對韓國瑜提名的執行長盧業中，被與會董事要求，韓國瑜必須出席說明推薦理由，此項人事案因此決議擱置。對此，國民黨立委王鴻薇今（20日）痛批，民進黨惡擋韓國瑜，副董事長林佳龍竟然質疑韓提名真實性，要求韓國瑜必須親自到場，沒收盧業中任命討論案，民進黨連章程都不尊重，還有臉談民主？

王鴻薇於臉書表示，民進黨未能成功阻擋，韓國瑜擔任「台灣民主基金會董事長」，現在新政府上任，繼續惡擋韓國瑜任董事長的「執行長」任命權。

王鴻薇表示，昨天韓國瑜因為主持覆議案質詢，未能出席董事會，民進黨掌控民主基金會的多數董事，竟然硬生生阻擋韓國瑜提名「盧業中」為執行長的討論議程。賴清德鬥雞的對抗手法，從立法院延伸到民主基金會。

王鴻薇說，台灣民主基金會昨召開董事會，韓國瑜雖未出席，但已經提名盧業中擔任執行長，可是主持會議的副董事長林佳龍，竟然質疑韓國瑜提名的真實性，要求韓國瑜必須親自到場。

王鴻薇指出，即使擔任常務監察人的葉金鳳認為，韓國瑜提出書面提名並無不妥，但是包括政黨推派和政府代表，甚至民間代表都是民進黨所掌控，所以表決票數為8：5，同意的5席分別為國民黨4席與民眾黨1席，就這樣否決了韓國瑜的提名討論。

最後，王鴻薇批評，民進黨為了掌握台灣民主基金會，這個「綠友友小金庫」，對韓國瑜的杯葛已經從今年二月至今，近半年時間，仍然不肯放手。賴清德再次向國人證明，他不折不扣氣度狹小，精於鬥爭對抗的性格。重要的是，依據白紙黑字的台灣民主基金會章程，執行長本來就是由董事長提名產生，連章程都不尊重，民進黨還有臉談民主、談法治？

▲外交部長林佳龍赴立法院進行業務報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

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