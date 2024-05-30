特別提醒林佳龍「不要反質詢」　黃國昌：想想昔日當立委的主張

▲行政院長卓榮泰拜會民眾黨團，右為民眾黨團總召黃國昌。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者袁茵／台北報導

行政院長卓榮泰31日將赴立院施政報告並備詢，29、30日拜會立法院長韓國瑜與藍綠白3黨團。面對日前通過的國會改革尚未施行，但總質詢已經要登場，被問到希望「反質詢」規定適用於哪一位官員？民眾黨團總召黃國昌點名外交部長林佳龍，並回憶過去林佳龍當立委時，曾指著時任文化部長龍應台批評「你怎麼可以反質詢」。

卓榮泰30日下午3時赴立院民眾黨團辦公室，拜會民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，以及立委陳昭姿、張啟楷、麥玉珍等人。會中僅張啟楷談及國會改革議題，並認為從立院席次來看，覆議案通過可能性不高，而卓榮泰卻直言「不一定」。

卓榮泰離開辦公室後，黃國昌一行人於會後接受媒體訪問。針對目前國會改革雖已三讀，但總統府尚未公告施行前，總質詢已經要登場，會希望相關規則如「反質詢」適用到31日哪一位官員？黃國昌認為，台灣還是一個法治國家，既然是法治國家的話，就依照現行法的規定，按照現行《立院職權行使法》是怎麼規定，就按照《立院職權行使法》去進行。

黃國昌指出，提到「反質詢」的部分，自己希望上台應答的官員，特別是外交部長林佳龍，因為之前馬政府執政時，林佳龍質詢時任文化部長龍應台，很生氣的批評龍「你怎麼可以反質詢！」，並要求主席制止。

黃國昌說，明天不管是院長或部長，特別是外交部長林佳龍，回想一下自己當立委時的心情、立場與主張，希望31日的總質詢見到實問實答，針對人民關心的議題，由立委提出來以後，行政官員站在其政策立場予以回應、為政策辯護，若發現政策有需要重新檢討之處，則虛心接受建議。